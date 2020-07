¡Qué lindo recuerdo! Se cumplen 10 años de la última gran nevada en Salta

Han pasado 10 años exactamente de aquel hecho único. Podría sentirse sumamente lejano en el tiempo, pero para aquellos que lo vivieron, pareciera que “fue ayer” cuando una ola de frío polar trajo una gran nevada a la provincia de Salta.

Ocurrió un 16 de julio del año 2010. Los que se fueron a acostar muy tarde en la noche del miércoles 15 pudieron percatarse de que una casi imperceptible llovizna se solidificaba en aguanieve. Al amanecer, Salta estaba cubierta de un manto blanco: definitivamente aquello era nieve.



Así se veía plaza 9 de Julio. Foto Facebook Efemérides Güemesianas.

Los medios dedicaron todo el día a mostrar y compartir la alegría de la gente, la cual copó los principales lugares de Salta para “guerras de bolas” de nieve y armar los típicos muñecos. Los sitios preferidos fueron la zona del parque San Martín, el Campo de la Cruz, la plaza 9 de Julio y el monumento a Güemes. Muchos subieron a sus autos para ir hasta Vaqueros, San Lorenzo o a Quijano, donde la capa de nieve era más gruesa, y los que no llegaron fueron hasta la zona de la Circunvalación.



Foto: Salta Libre.

Pero el “milagro” de la nieve no solo fue en el área metropolitana de Salta. En localidades donde también se maravillaron con el regalo de la naturaleza fueron Rosario de la Frontera, Metán, Cobos, Campos Santo y Cafayate.



Desde julio del 2000 que Salta tuvo que esperar 10 años para aquel acontecimiento. Aquella jornada, el pronóstico no descartaba -5°C para cuando el cielo se despejara. No obstante, el día anterior a la nevada la térmica llegó a los -5.1°C.

Ignacio Nieva, por entonces meteorólogo del INTA, manifestaba a un matutino local que el fenómenos superaba con creces al del 2000, cuando se midieron 10 cm de nieve en las calles. Para 2010, en Quijano los vecinos marcaron 30 cm.

En la madrugada de esa fecha el Operativo Abrigo estuvo a pleno: en la dependencia policial de Castañares hubo 17 personas alojadas, mientras que en la de V° Palacios hubo 9. Previamente y con la baja de la temperatura, desde la Policía habían previsto sumar más camas, las cuales fueron agregadas a tiempo.

No obstante, la nieve no fue muy “amigable” con el deporte: Aquel día estaba programada un partido amistoso entre Atlético Tucumán vs. Gimnasia y Tiro. Sin embargo la cancha estaba cubierta de nieve. ¿Qué pasó con el encuentro? El técnico Enrique Hrabina decidió suspender el encuentro y llevó al plantel a un gimnasio cerrado para entrenar.

¡Mirá cómo aterrizaba un avión con Salta cubierta de nieve!

¡Así se veía la entonces Av. Virrey Toledo, actual Bicentenario, toda de blanco!