Comienza una innovadora diplomatura para profesionales del enoturismo nacional

La Universidad Católica de Salta lanzó una nueva diplomatura en conjunto a la Universidad del Aconcagua de Mendoza direccionada hacia la gestión de enoturismo, desarrollo de Destinos Sustentables.

La misma tendrá una duración de cuatro meses, comenzando el 1 de agosto, y contará con la participación de 14 prestigiosos docentes de todo el país con amplia formación y experiencia en las industrial del vino y el turismo.

La formación está dirigida a profesionales interesados en profundizar y actualizar sus conocimientos en lo referido a gestión del enoturismo, graduados de tecnicaturas o carreras de grado de turismo, hotelería, gastronomía, guías de turismo, sommeliers, comerciales, entre otros. }



La diplomatura tiene como objetivos incorporar herramientas necesarias para el desarrollo de la gestión turística; diseñar productos y servicios enoturísticos rentables y de calidad; conocer la comercialización del turismo del vino y los diversos canales; analizar las tendencias de consumo y el perfil del enoturista; acceder a información actualizada y estratégica de la industria del turismo del vino; desarrollar la capacidad de gestión, planificación y promoción de destinos enoturísticos; implementar recursos de marketing vitivinícola y desarrollar habilidades específicas para la creación de experiencias en torno del vino.

Horacio Cornejo, director de la Escuela Universitaria de Turismo afirmó:

“Con esta diplomatura la universidad inicia un ciclo en el que se van a ir ofreciendo opciones de formación continua en productos concretos. Esta oferta en particular es atractiva porque está orientada a emprendedores y puede terminar con propuestas de negocios concretos”.

Por otra parte, Cornejo destaca que la diplomatura muestra que “Para tener un negocio de enoturismo no es necesario estar específicamente en el lugar donde se produce el vino, si no que se puede, por ejemplo, en la ciudad de Salta tener una gran propuesta enoturística utilizando los vinos que se producen en Cafayate o Cachi. No pensamos sólo en el pie de la viña, si no también en toda una provincia que produce vinos, sin necesidad de restringir sólo en los Valles Calchaquíes".







A estas palabras, Cornejo añadió: "Lo importante es que se puede conformar un buen producto turístico relacionado a la enología sólo con tener un buen vino producido en territorio. La universidad del Aconcagua está muy bien posicionada en estos temas y esta experiencia de trabajo en conjunto ha sido muy buena, seguramente seguiremos profundizando el trabajo en el enoturismo”.

La capacitación ofrece un total de 200 horas de formación, organizadas en 9 módulos online con las herramientas más actualizadas en e-learning y un módulo final presencial con trabajo experiencial a campo. Asimismo, a lo largo del cursado de la mano de un docente especialista, cada alumno recibirá capacitación personalizada para el desarrollo de un trabajo integrador aplicando los conocimientos adquiridos a un caso real.