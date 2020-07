Cómo crear una página web para ofrecer tus servicios por Internet

Crear una página web en la que ofrecer tus servicios por internet no es para nada complicado. De hecho, solo necesitamos hacer uso de WordPress y un Hosting en el cual instalar el CMS.



Al tener estos dos elementos en nuestro poder, vamos a poder comenzar a manejar nuestra página web, subir contenido y más.



Ahora bien ¿Por qué crear una página web para ofrecer mis servicios? Esta es la pregunta que seguramente te ronda por la cabeza y es algo completamente entendible. Sin embargo, debes saber que a día de hoy muchos comerciantes han mudado sus servicios a internet, con el fin de poder aumentar sus ingresos. En este sentido, la razón por la que muchas personas en medio de esta crisis, deciden montar su negocio online es por las ventajas que ofrece.



Por ejemplo, te permite aumentar el reconocimiento y el posicionamiento de tu marca, por lo que si estás buscando darte a conocer no puedes olvidarte del mundo de la internet. Aparte de esto, tus ventas pueden aumentar y es todo lo contrario a lo que sucede con un negocio físico, una tienda virtual puede estar disponible 24/7. Lo que quiere decir que las ventas nunca van a parar.



Luego, tenemos que se puede atraer muchos más clientes y es que la internet es un mar de clientes, que pueden llegar a contratar tus servicios o comprar tus productos. Aparte todo esto, se da sin importar donde te encuentres por lo que no importan si se encuentra en tu ciudad o en algún otro lugar, esto no es impedimento para una página web.



Por otro lado, está el tema de la fidelización de los clientes actuales, y es que todas las páginas web en su formulario de compra solicitan a los clientes diligentes sus datos. De este modo, su compra puede ser más efectiva y obviamente entre estos datos está el correo electrónico.



Este, también, se encuentra almacenado en nuestra base de datos y nos va a servir para enviar información con descuentos especiales a los clientes.



Otras ventajas son que nos permite llegar a más mercados y que acelera el crecimiento de una marca. Todo esto hace que, crear una página web, sea una buena forma de negocio. Además, teniendo en cuenta la situación actual, la internet como mencionamos es un mar de clientes. Por ende, si no tenemos un negocio online debemos plantear comenzar a abrir uno. Con todo esto en mente vamos a entrar en conocer ¿Cómo crear una página web?



Lo primero que vamos a hacer es establecer las bases, ya que al momento de hacer una página web hay dos opciones. Por un lado, tenemos la clásica y por otro la de una sola página, si elegimos la clásica vamos a tener la opción de separar las secciones de nuestra web. Lo ideal es elegir esta si vamos a subir bastante contenido a la web.



Mientras que, en la segunda opción, cada elemento del menú conduce a una sección diferente de la misma página. Este método tiene una gran ventaja y es que hace que sea mucho más fácil crear una historia al poder controlar el orden en el que los visitantes van a ver su contenido.



Ahora debemos aplicar nuestra identidad de marca, y para ello tan sólo necesitas un buen hosting, un dominio y un logotipo. Con tener cada uno de estos aspectos listos, vamos a añadirle nuestra identidad de marca a la página. Hay que añadir que, para crear una página web, vamos a necesitar un CMS o sistema de gestión de contenido y en este caso, lo ideal va a ser Wordpress.



En el caso de que, aún no tengas elegido un Hosting, aquí tienes un artículo con las mejores empresas de hosting en Argentina. Con todo esto listo, llega el momento de agregar las páginas relevantes.



Debes pensar en todo el contenido que quieres subir a la página y decide cuál sería el mejor y el que atraería más clientes. Al tener todo esto, solo toca trabajar en el posicionamiento de la página y listo, estaríamos aumentando nuestra posibilidad de conseguir más clientes y aumentar nuestras ventas.