¿Por qué tantas personas están pendientes de su sonrisa?

En general, entendemos que esa gente se preocupó por vestirse de manera apropiada, se perfumó para acentuar su higiene personal y probablemente eligió las palabras para no quedar mal antes la persona que esté enfrente. Sin embargo, también hay quienes piensan que la sonrisa es la ventana al alma. Y es por eso que la estética dental es una de las preocupaciones más grandes.



Muchas personas evitan ir al dentista hasta que es demasiado tarde. Más que prevenir cualquier problema a futuro, suelen ir a la guardia por un dolor de muelas o piden turno para un tratamiento de conducto o extracción. Y si bien los implantes dentales pueden ayudar a recuperar el encanto de una boca, siempre es preferible evitar llegar a esos extremos. Y la única manera de lograrlo es tomando medidas para prevenir llegar al punto donde tenemos que perder una pieza dental.



¿De qué manera podemos cuidar nuestra boca?



Profesionales de la salud, como la Dra. Alaya, recomiendan a sus pacientes tener una rutina dental que incluye lavarse los dientes después de cada comida y reforzar esa limpieza con un enjuague bucal. Además, el uso de hilo dental puede ayudar a remover pedazos de comida que pueden haber quedado entre los dientes. Mantener este hábito puede ayudar a la prevención de caries, reducir el sarro dental y evitar enfermedades como la gingivitis.



Alimentos que pueden perjudicar



Si bien se ha apuntado al cigarrillo como una de las causas para que los dientes no estén en las mejores condiciones, también hay algunos alimentos y bebidas que ayudan al deterioro bucal.



● Cítricos

El ácido cítrico puede ayudar al deterioro del esmalte dental. Eso puede ayudar que, con el tiempo, las caries aparezcan con mayor facilidad.



● Café

Si bien la ingesta de café no produce ninguna enfermedad, puede ayudar a que los dientes se manchen con el tiempo. Para evitar esto, se recomienda tomar mucha agua tras la ingesta de esta infusión.



● Gaseosas

La presencia de azúcar, colorantes y ácidos hacen que estas bebidas sean poco recomendables para la salud de nuestros dientes.



Tomar recaudos y tener una rutina de limpieza puede ayudar que nuestra sonrisa se mantenga sana. Y eso es algo que vale mucho la pena.



Agradecemos a la Dra Alaya por brindarnos esta nota para nuestro portal.