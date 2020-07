Empresas que tienen éxito a pesar de la pandemia del COVID-19

A continuación, te mostramos algunos sectores que hoy siguen promocionando y vendiendo. Además, te enseñamos que han hecho; seguro será de gran beneficio si quieres que tu empresa también tenga éxito.

Negocios prósperos en pandemia

El éxito de una empresa no solo depende que de ofrezcan productos de calidad sino también de cómo se reinventen. Gracias a la tecnología, tenemos muchas oportunidades para cambiar y brindar servicios de acuerdo a cada situación. Por ejemplo, luego de la llegada del coronavirus, las empresas se obligaron a tener una presencia online para poder subsistir.

Hoy en día, utilizar el mundo virtual para llegar a más clientes no solo te ayuda tener una buena reputación sino que también supone una necesidad. Por supuesto, todo dependerá de los productos que ofrezcas y que tan útiles sean en estos tiempos. Algunos de los negocios que están ganando popularidad gracias a la pandemia son:

Servicios de streaming

Sin duda, el entretenimiento siempre vende, sobre todo cuando tenemos que estar todo el día, todos los días en casa. Las plataformas de emisiones por internet (streaming) tienen una gran popularidad. Se calcula que hubo un incremento de usuarios de Netflix en un 47%, aun cuando antes solo un 18% de la población era asidua a ir al cine.

Ahora bien, no sorprende que este sector prospere en estos tiempos pues no hay mejor opción en estos momentos que quedarse en casa. La gente siempre necesitará entretenimiento y por supuesto, escaparse de las preocupaciones que vivimos hoy día.

Productos para decorar la casa

Partimos de nuevo de la idea de que es necesario que la mayor cantidad de personas se quede en casa. Por supuesto, ahora tenemos tiempo para terminar esos arreglos de la casa que no podíamos lograr pues no había espacio en nuestra agenda para lograrlo. Sin embargo, ahora es más que obvio que tenemos todas las posibilidades de lograrlo.

Las empresas de diseño y decoración están promocionando por internet. Esto ha permitido que lleguen a más personas, ofreciendo productos más económicos pues no tienen que pagar alquiler de local comercial. Además, las tiendas que brindan el servicio a domicilio tienen más oportunidades. Es así como fabricantes ventanas pvc Madrid han vendido más en estos tiempos comparándose con años anteriores.

Miles de opciones de decoración están disponibles en internet. Puedes comprar tatami puzzle 2 cm o cualquier material de excelente calidad que te ayude a cambiar la apariencia de tu hogar. Aprovecha este tiempo para terminar todo lo que tenías pendiente antes de la pandemia, pues luego que pasemos esto tenemos mucho trabajo para reactivarnos y mejorar nuestra economía.

Aparatos para ejercitarse

Ahora que los gimnasios están cerrados, las tiendas que venden máquinas y productos para hacer ejercicios están siendo una gran alternativa. Lo mejor de comprar por internet es que puedes leer comparativas de la mejor bicicleta eléctrica plegable antes de comprarla. Esto te permite elegir la mejor de acuerdo a tus necesidades y las metas que quieras lograr.

No solo los amantes de los gimnasios sino más personas están preocupándose por su salud. Por eso, las ventas de artículos para hacer actividad física están en crecimiento. Si quieres empezar un negocio, probablemente este es uno de los mejores que puedes elegir ante la situación que vivimos.

Tiendas de Juguetes

Increíblemente, en estos tiempos, las tiendas de juguetes están ganando popularidad. Y es que no es fácil tener todo el día a los niños en casa sin que se vuelvan totalmente locos por el encierro. Juegos interactivos y educativos son de gran ayuda para mantener a los pequeños activos pero sobre todo seguir enseñándolos aun cuando las escuelas están cerradas.

Lo mejor de todo es que no solo los niños disfrutan de estos juguetes pues hay versiones también para adultos. Por ejemplo, ¿Qué tal comprarte un folding electric scooter for adults para pasear un rato por el jardín o una zona verde donde no haya muchas personas. No hay dudas de que las tiendas de juguetes siempre serán exitosas sin importar la situación en la que nos encontremos.