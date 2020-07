Jujuy: el cementerio de la ciudad de Perico se encuentra colapsado

Desde la Necrópolis "San José" expresaron que no hay lugar determinado para los fallecidos por Covid 19.

La ciudad de Perico en laprovincia de Jujuy, creció mucho en los últimos años y como es obvio, su densidad poblacional también y con ello el número de fallecimientos. Razón por la cual la Necrópolis “San José” se encuentra colapsada y con muy pocas posibilidades de seguir recibiendo a más difuntos.

Claudia Tejerina, encargada de la Necrópolis “San José” comentó que “Esta situación de colapso se ve de manera más clara ya que no contamos con un lugar destinado para las personas que fallecen por Covid. Quiero aprovechar para dejar en claro que estos difuntos si o si van a tierra y no a nichos”.

La funcionaria municipal, pidió a los familiares de los difuntos por Covid que entiendan que a activarse el protocolo, sólo ingresan a la inhumación el personal de la Necrópolis que es el encargado de hacer ese trabajo, no así los familiares. En tanto, cuando llega una persona no fallecida por coronavirus, se permite el ingreso de solo 5 familiares y se toma los datos de cada uno. Solo hay inhumaciones, no está permitido el ingreso de familiares para visitar a sus difuntos.

En el año 2006 el Concejo Deliberante de esa ciudad sancionó la Ordenanza Nº 422/2006 de “Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a gestionar ante el Gobierno Provincial una Fracción de Terreno para la habilitación de un Nuevo Cementerio Publico Municipal”, Expte. 5.195/06.

14 años pasaron ya de esta Ordenanza y en el Cementerio local la situación es cada vez peor.

“El Cementerio tiene más de 100 años, necesitamos urgente de un nuevo cementerio, Perico necesita de un nuevo lugar. Es por eso que se está viendo nuevas tierras, y viendo la manera de reubicar a los fallecidos por Covid”, expresó Tejerina.

La Ordenanza faculta al Ejecutivo Municipal a realizar gestiones y trámites necesarios ante el Gobierno Provincial, para la obtención y transferencia a favor de la Municipalidad de Perico, una fracción de terreno destinado a la habilitación y funcionamiento de un Nuevo Cementerio Público Municipal. De esta manera, el Ejecutivo Municipal queda facultado a firmar el instrumento legal que sea necesario para formalizar la transferencia de dicha fracción. /El Tribuno