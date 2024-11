Horror en Jujuy: Un joven murió fulminado por un rayo mientras caminaba con su hijito

Un joven de 30 años murió tras ser alcanzado por un rayo mientras caminaba con su hijo de seis años en la provincia de Jujuy. El hecho sucedió a orillas del río Chijra en el límite entre los barrios Suipacha y Campo Verde de la capital jujeña.

Según fuentes jujeñas, la víctima fue identificada como Lucas Mamaní, quien se encontraba junto a su pequeño por las cercanías del río Chijra en momentos que había una tormenta eléctrica previa a la llovizna que cayó sobre algunos sectores de la ciudad.

Tras el impacto del rayo, el hombre quedó tendido en el piso, fue entonces que su hijo se acercó a su padre, el cual no reaccionaba.

Por esa razón, el pequeño se dirigió a su domicilio ubicado a pocos metros del lugar en el barrio Campo Verde y narró que su padre se encontraba caído y que no respondía a sus preguntas, por lo cual, un familiar salió a verificar la situación.

Cuando la persona salió a constatar el hecho, efectivamente se encontró con el hombre fallecido en el piso. A raíz de esto la familia del fallecido dio aviso a la Policía, que se constituyó de manera inmediata junto a personal del Same.

Por último, la familia llamó a los médicos, quienes intentaron reanimar al hombre, aunque no pudieron y constataron que la muerte se debió a un "paro cardiorespiratorio no traumático, sin lesiones", porque no tenía heridas, golpes ni orificios de entrada y salida. /El Liberal