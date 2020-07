7 consejos para aprovechar al máximo tu próxima lectura de cartas del tarot

Pensá menos que es una experiencia mística sobre tu inminente destino y miralo mejor como una forma reflexiva de ponerte en contacto con vos mismo.

Para tener una mejor idea de cómo funciona este tipo de adivinación, le pedimos a Tarotlogia una web especialista en el tema que nos ilustre con una idea general de cómo aprovechar mejor el tarot.

1. Cada tarotista es diferente. Encontrá el mejor para vos



No todos los hacen exactamente de la misma manera. Algunos podrían pedirte que barajes las cartas, otros podrían preferir conversar con vos antes de la lectura, algunos podrían pedirte que simplemente te sientes en silencio, y eso está bien.

No hay una sola forma de leer el tarot. Pero dado que el tarot se trata de establecer la confianza entre el lector y vos, la clave es que encontrés a alguien con energía y propósitos similares.

2. Tené una pregunta abierta



Una pregunta de sí o no a menudo puede "obstaculizar la lectura". En cambio, se recomienda tener una pregunta menos restrictiva. De esa manera, te estás abriendo a una conversación con tu tarotista que puede ser más fructífera. Sin embargo, si realmente te mueres por saber algo específico, podés preguntar, solo tené en cuenta que ese tipo de pregunta podría no conducir a una respuesta simple.

3. ¿No te gusta lo que oyes? Tenés el poder de cambiarlo



No te paralice el miedo si tu predicción no contiene buenas noticias. El Tarot no tiene ningún poder sobre ti. La lectura de las cartas es una línea de tiempo de lo que sucede enérgicamente a tu alrededor y tus circunstancias, pero, siempre tenés la capacidad de cambiar cómo van a suceder las cosas.

4. Las preguntas relacionadas con el tiempo son difíciles de responder



Si bien muchos de nosotros queremos saber si algo sucederá en el futuro, a veces la pregunta más urgente es cuándo. Pero los lectores de tarot podrían no tener esas respuestas. El tiempo es complicado porque es una construcción social así que es muy probable que no obtengas respuestas de eso.

5. Sé comunicativo



Tal vez te estás conteniendo un poco al establecer confianza con los videntes que escojés. O tal vez crees que necesitás ser reservado para puedan demostrar que tanto pueden acertar. Entre más compartas, más compartirá él contigo.

6. Las cartas de muerte y demonio no son (generalmente) mal presagios

Si tu tarotista sacó unas cartas que parecen aterradoras ¡No te asustes! No son lo que crees que son.

La carta de la muerte puede ser sobre la muerte física, claro, pero eso es muy, muy raro. Realmente se trata de la transformación. Digamos que estás preguntando acerca de tu relación y aparece la carta de la muerte. No significa necesariamente que la relación vaya a terminar. Puede ser que está ocurriendo una transformación y habrá renovación en algún aspecto.

¿Y la carta del diablo?

Se trata de tentaciones: cualquier lugar de tu vida donde sabés que necesitás romper un patrón, aparece esa carta para darte un recordatorio.

7. El tarot a menudo ayuda a confirmar lo que ya sabés

A veces las personas buscan orientación de otros para validar lo que su instinto ya les está diciendo. Las lecturas del tarot también pueden ayudar con eso

Puede pasar que ya sabemos las respuestas a muchas de nuestras preguntas. Pero lo que el tarot puede hacer es darnos esta valiosa confirmación para reforzar la confianza en nosotros mismo.