Sigue estos consejos para conseguir los mejores precios en tus regalos de Navidad

Ahora que la Navidad ya está a la vuelta de la esquina, seguro que estás empezando a pensar en los regalos que quieres comprarles a tus seres queridos. Perfumes, libros, videojuegos… ¿Y por qué no un viaje? Hay opciones de todo tipo, pero lo que está claro es que todos queremos ahorrar al máximo con cada compra. Los precios se dispararon durante los últimos años, así que cada peso cuenta. Pero ¿cómo podemos hacerlo?

Por fortuna, sigue habiendo algunos trucos que podemos aprovechar para ahorrar en nuestras compras navideñas. Con un poco de paciencia y saber hacer podemos conseguir los mejores regalos sin tener que gastar de más. Todo lo que necesitas es seguir estos consejos:

1. Considera las compras online…



Cuando empezaron a aparecer las primeras tiendas online, todo el mundo tenía ciertos recelos. ¿Los pagos serán seguros? ¿Llegará lo que compré? ¿El producto será de buena calidad? Ahora, en cambio, son de lo más habitual. Las mejores tiendas online ya llevan muchos años con nosotros, y se consolidaron como auténticos referentes del sector. Por eso deberías tenerlas en cuenta a la hora de hacer tus compras navideñas.

Entre las principales ventajas de las tiendas online están sus bajos precios y la disponibilidad de un catálogo de productos mucho más extenso que el de una tienda presencial. Además, en las tiendas online puedes acceder a las valoraciones de otros clientes para saber si un producto es realmente bueno o no. Visita entonces tus tiendas online de confianza como Amazon, Mercado Libre o Coppel si estás buscando los precios más competitivos del mercado.



2. …y en plataformas internacionales



Además de las tiendas online mexicanas, recuerda que también tienes a tu disposición muchas otras plataformas internacionales. Estas plataformas pueden ofrecer precios todavía más bajos que los que encontramos en México, con el único inconveniente de que el costo del envío es algo mayor. Sin embargo, esto se puede mitigar si compramos varios productos en una misma plataforma y los combinamos en un único envío.

Además, también puedes cambiar de IP con CyberGhost para hacer tus compras en estas plataformas como si estuvieras en otro país. Esto hará que el pago final se realice en otra divisa como el dólar o el euro, lo que en algunas ocasiones termina siendo mucho más conveniente. El peso mexicano puede traducirse en un sobrecosto establecido por las tiendas digitales para compensar posibles devaluaciones de la divisa, y esto se puede mitigar con una VPN.

3. Acude a comercios de proximidad



Si bien es cierto que las tiendas online suelen ofrecer precios más competitivos en sectores como la electrónica, los comercios de proximidad pueden hacer gala de una mayor flexibilidad a la hora de ofrecer descuentos: sobre todo si somos clientes habituales. Según lo que necesitemos comprar, acudir a las tiendas de nuestro vecindario puede ser una gran manera de conseguir productos de calidad a precios bajos.

Esto se da especialmente en las tiendas de artesanías y productos locales, que pueden ser regalos excelentes tanto durante la Navidad como en cualquier otra celebración. Contar con un par de tiendas de confianza en nuestro barrio no solo puede darnos acceso a precios más generosos, sino que también hará que nuestro día a día sea más agradable.

4. Compra de manera anticipada



Algunos artículos se disparan de precio a medida que nos aproximamos a la Navidad, sobre todo en las perfumerías y en las jugueterías. Conseguir una nueva consola de videojuegos puede ser una misión imposible si esperamos al último momento, así que siempre conviene planificarse bien y hacer parte de las compras de forma anticipada. Aunque no disfrutaremos del ambiente navideño en las tiendas, definitivamente ahorraremos un poco más.

El ahorro puede ser extraordinario si aprovechamos días de descuentos como el Black Friday para los productos de electrónica, aunque también hay que considerar que los artículos con mayor descuento no son los más demandados. De todos modos, el principio se mantiene: con una buena planificación podemos ahorrar mucho en nuestras compras de Navidad.

Recuerda, además, que el importe gastado en los regalos no es tan importante como la intención de darlos. Siempre podemos completar nuestros regalos con pequeñas cosas hechas por nosotros para nuestros seres queridos, ya sea un gorro a crochet o simplemente una carta escrita a mano. No todo el mundo necesita una PlayStation en Navidad: prepara tus regalos de forma inteligente y así no gastarás de más.