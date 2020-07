La mayoría de los incendios de pastizales son causados por el hombre

Ayer un gran incendio se generó en los campos del Ejército y fueron muchas las manos que se requirieron para sofocar las llamas. Afortunadamente no se registraron daños mayores ni lesionados.

En relación al trabajo que hacen sobre esta problemática InformateSalta dialogó con Walter Chávez y dijo que el trabajo que se hace ha diario en cuanto a incendios forestales y de pastizales que se dan en zona Sur o Sureste diariamente.

"En zona del Aeropuerto, San Luis, en zona Sudeste de nuestra Ciudad, ocurren periódicamente, pero que se dan originados por la mano del hombre, prácticamente tenemos todos los días 3 incendios que atender"

"Tratar de evitar situaciones no deseables como peligro para las viviendas que están alrededor porque justamente de eso se trata, para cuidar la vida y los bienes de las personas, lo hacen distribuidos en las diferentes guardias y nosotros tenemos el destacamento 1 que esta en la zona de Santa Mónica que es la que más trabajo tiene por incendio forestal"

Los focos que se vienen dando con mayor frecuencia es la zona Sur en general como ruta 21, ruta 26, Barrio Justicia y si bien aún no se puede hacer una comparación con la temporada del año pasado porque esta no ha culminado un, se puede pensar que la cifra es más o menos igual al año 2019.







El bombero voluntario mostró su molestia ante la falta de consideración o conciencia de la gente ante las recomendaciones que se les da en tal sentido.

"Es molesto porque todos los años se viene haciendo recomendaciones de no encender fuego, no limpiar terrenos con fuego, no quemar basura, especialmente curando tenemos mucha temperatura baja humedad, y a la noche o después de 12 empieza a soplar viento y estos son factores climatológicos que favorecen el desarrollo de un incendio forestal o pastizal, es algo que la gente no entiende, no sé si es algo cultural de las personas, pero siempre que se le recomienda hacen lo contrario, como ocurre con la pandemia" concluyó.