Catamarca, Santiago del Estero y San Juan se preparan para la vuelta a clases

En una entrevista a TN, el Ministro de Educación de la Nación Nicolás Trotta anunció la vuelta a clases en sólo tres provincias por el momento. Se trata de Catamarca y Santiago del Estero cuyos docentes preparan las escuelas para el retorno de los chicos que será el 18 de agosto.



En el caso de San Juan y en base a su situación epidemiológica, será el 10 de agosto tras la presentación de un protocolo en el marco de la pandemia por coronavirus y el aislamiento social.

Por otra parte, el Ministro detalló que la reciente encuesta nacional sobre la continuidad pedagógica, demuestra que no sólo hay muchas diferencias en cuanto a la conectividad y el acceso a las herramientas tecnológicas, sino que "ha iluminado la desigualdad que existe en el país".

En este aspecto, Trotta señaló que el hecho de que en cuatro horas se haya agotado el stock de 25.000 computadoras dispuesto tras el acuerdo entre el Gobierno nacional y las cámaras electrónicas con la suscripción de créditos a tasa subsidiada, "habla de una enorme necesidad de acceso".

En este marco, el funcionario nacional confirmó que "la semana que viene" el Gobierno se reunirá con los representantes de la industria del sector para ampliar el stock, dado que "no hay computadoras en el mercado".

Habló también del regreso paulatino a las aulas bajo estrictos protocolos relacionados a la situación epidemiológica por la que atraviesa el país. En este sentido dijo:"hay que derrumbar con información y hechos concretos los lógicos miedos de las familias y también implica un gran desafío pedagógico, porque algunos alumnos van a ir a la escuela y otros se van a quedar en la casa".

Trotta precisó, además, que las promociones "no serán de todo el año" sino "de los saberes que podamos acreditar", porque en el 2021 también será excepcional. En este sentido explicó que "Por ejemplo, el chico que está en tercer grado no pasará a cuarto el año que viene sino que deberá aprender los contenidos que no aprendió por falta de tiempo este año", subrayó.

Respecto al secundario, señaló que allí deberán "poner el foco" y precisó: "Estamos diseñando una propuesta de presencialidad para el primer trimestre o cuatrimestre del año próximo, para que los alumnos del último año del secundario puedan hacer el cierre de su escolaridad obligatoria dentro de las propias universidades".

Trotta dijo y recordó que por el momento no hay una fecha estimativa ni estipulada del regreso a clases a las aulas en el resto de las provincias del país y volvió a repetir que la vuelta se hará de manera paulatina y teniendo en cuenta la situación epidemiológica de cada región de la Argentina.