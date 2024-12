Un prestigioso historiador británico eligió a Javier Milei como la persona del año

El presidente Javier Milei fue elegido como la persona del año por el prestigioso historiador y profesor británico Niall Ferguson, quien calificó su gestión al frente de la Casa Rosada como “extraordinaria”, y dijo que el líder de La Libertad Avanza aceptó “la misión más difícil del mundo” al embarcarse como jefe de Estado del país.

Las palabras de Ferguson fueron durante el ciclo de conversaciones “The GoodFellows”, organizado por la Hoover Institution de la Universidad de Stanford, California, en el que, entre otras cosas, analizaron el año electoral que vivió Estados Unidos que significó el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.

Conducido por el periodista e investigador de Hoover Bill Whalen, en un momento del programa, del que también participaron Kimberley Strassel, columnista de «Potomac Watch» en The Wall Street Journal; el economista estadounidense John Cochrane; y H.R. McMaster, ex teniente general estadounidense, se los consultó sobre quién creían que había sido la persona del año, tomando como referencia que la revista Time eligió a Trump.

“Ha hecho lo que DOGE (NdR: el ministerio que controlará Elon Musk en el gobierno de Trump) sólo puede hablar de hacer. Porque aceptó la misión más difícil del mundo, que es sanear el gobierno en Argentina, poner la inflación bajo control en Argentina, estabilizar las finanzas públicas en Argentina”, destacó Ferguson.

Enseguida, afirmó que lo que afrontó Milei “es una misión imposible”, y resaltó que “ha logrado cosas extraordinarias, y ni siquiera tenía mayoría en el parlamento argentino”.

“Así que es mi hombre del año, está demostrando que las políticas libertarias son, de hecho, factibles y se puede reducir el déficit y ser popular. Es algo asombroso y debería inspirarnos a todos los que creemos en el libre mercado y, sobre todo, en la libertad", añadió.

En el final de su argumentación, cerró con el lema característico de Milei: “¡Sí, libertad, carajo. Vamos Milei!”.

Niall Ferguson es un prestigioso intelectual británico, catedrático Senior de la Hoover Institution de la Universidad de Stanford y del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Harvard. También es profesor visitante de la Universidad Tsinghua de Beijing y fundador y director gerente de la empresa de asesoría Greenmantle LLC.

Es autor de dieciséis libros, entre ellos The Pity of War; The House of Rothschild; y Kissinger, 1923-1968: The Idealist, que obtuvo el Premio Arthur Ross del Consejo de Relaciones Exteriores.

Su libro de 2018, The Square and the Tower, fue un bestseller del New York Times y también fue adaptado a la televisión por PBS como Niall Ferguson’s Networld.