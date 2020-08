Cande Correa, la concejal fit que incendia las redes con sus fotos

Hace poco más de tres semanas, la concejal de Salta Capital, Candela Correa, fue noticia a nivel nacional: su personalidad dual en la que conviven su lado político y su lado sensual hicieron que las redes sociales estallen y miles de personas se interesaran por este personaje tan particular y multifacético.

Es así que la joven edil pasó de 54 mil seguidores de Instagram a más de 80 mil en pocos días, luego de una nota.

La mujer ingresó al Concejo Deliberante de Salta con 17.451 votos, (6,35%), y asegura que las redes sociales fueron una herramienta fundamental de comunicación.

“En mi caso no necesité recursos como folletería y cartelería. Las redes sociales han facilitado mucho, por ejemplo, a mí que económicamente no tenía dinero para sostener una campaña política como la de muchos políticos. Esta herramienta me ha ayudado muchísimo y tuve la misma cantidad de votos que personas que tenían una estructura política,” dijo la edil influencer.

Lejos de inhibirla la repentina fama nacional, la joven decidió regalar unas imágenes sensuales a sus nuevos seguidores, pero con la firme convicción de no separar su cuenta como concejal de su cuenta como influencer fit.

En uno de sus últimos posteos se la puede ver con un look “como en casa”, en pijama y con un buzo deportivo corto, bailando al ritmo del reggaetón, desplegando destreza sin desplazarse del lugar.

Ver esta publicación en Instagram Cuando antes de dormir te llegan unos regalitos 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥— @fluir.ind Una publicación compartida de Candela Correa (@candelacorreaok) el 26 Jul, 2020 a las 6:31 PDT

Las últimas semanas los Concejos Deliberantes de los municipios de la provincia de Salta se vieron envueltos en un escándalo nacional, pues una larga lista de sus ediles solicitaron o cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), destinado a los más necesitados.

Cande fue tajante al respecto, ratificando que ella no había cobrado ni solicitado el IFE, y que estaba claro que el bono no correspondía a los políticos salteños.

“Si hay pruebas, que los sancionen”, manifestó en una entrevista./Via Salta