Salen a las luz las provocaciones subliminales de Icardi a Wanda Nara usando a La China Suárez

Mauro Icardi le habría enviado a Wanda Nara una serie de mensajes subliminales usando a La China Suárez, según revelaron en Puro Show.

El futbolista habría aprovechado a la actriz en una provocación secreta a la empresaria que solo ellos dos conocían.

Los mensajes subliminales de Icardi a Wanda fueron reconocidos por ella misma en una serie de mensajes a Pochi.

La panelista contó todo al aire luego de que Majo Martino, en vivo desde Milán, contara en la puerta de un restaurante que “acá se comen una ensaladita. Acá Maurito Icardi, que vive a una cuadra, come saludable y se pide una”.

MAURO ICARDI HABRÍA PROVOCADO EN SECRETO A WANDA NARA EN MENSAJES EN CÓDIGO CON LA CHINA SUÁREZ

“Mauro Icardi no sé. Mirá Wanda decía que a Icardi no le gustaba mucho ir a lugares públicos así como va con La China”, adelantó Pochi.

La periodista blanqueó que “yo me acuerdo que en los mensajes Wanda me contó que ‘Mauro, cuando iba a ciertos lugares allá en Milán con la China, nadie lo sabe salvo nosotros, pero que son todos lugares a los que a mí me gustaba ir y no a él’.

“Iba con mis hijas después del odontólogo o después del colegio”, reconoció Nara en el mensaje leído al aire.

Pampito explotó al aire al asegurar que la actitud de Icardi “es insoportable”.

“Lo que ella me decía es que había mucho mensaje subliminal porque se entendía entre ellos que él iba a los lugares que ella solía ir con las hijas y él nunca las acompañaba”, insistió Pochi.

Fernanda Iglesias cerró al reconocer que “eso es jodido porque es una provocación. Eso no se hace”. /El Trece