Ranking de los signos que aman más intensamente

Piscis



Normalmente Piscis es un signo que siempre lleva su corazón allí a donde va. Ama con una intensidad que no puede compararse con nadie más. Y lo mejor de todo no es esa intensidad, si no que no tiene miedo a mostrar sus sentimientos. Piscis se muestra tal cuál desde el principio y no tiene ningún problema en declararse o en expresar aquello que siente. No retiene lo que siente por nadie. Piscis se enorgullece mucho de su corazón y busca a personas que realmente sepan valorarlo. Piscis es de esas personas que creen que, si siguen lo que dice su corazón, al final todo le saldrá bien.

Escorpio



Escorpio no se esconde a la hora de amar. Es muy intenso en todos los aspectos de la vida, obviamente también lo iba a ser en el amor. Ganarse su confianza no es nada fácil. Quizás le cueste un poco admitir que está enamorado, pero tiene un corazón muy profundo. Valora muchísimo la confianza, la honestidad y por eso, no se irá con alguien que no lo dé todo en una relación. Escorpio quiere y necesita amar intensamente, no quiere cosas a medias. O todo o nada. Eso de algo intermedio, no. Si Escorpio te entrega su corazón, quiere que tú se le entregues a él/ella, también.



Cáncer



Cáncer es uno de los signos más emocionales. Reconoce que es alguien que necesita más amor y más atención de lo normal. Tiene un corazón de oro y valora muchísimo el amor que recibe por parte de los demás. Siempre pone muchísimo esfuerzo en cualquier relación, ama tanto que hay veces que incluso le duele. Cáncer es uno de los signos que más rápido se enamora y de los que más rápido abre su corazón. Cáncer es intenso de principio a fin. Además, es capaz de recordar todos los pequeños detalles que le han llevado a amar de esa forma. Hay veces que puede ser un poco pegajoso y demasiado protector, pero es que realmente quiere proteger a las personas a las que ama.



Sagitario



Aunque parezca un signo muy despegado, en el fondo, Sagitario tiene un lado MUY romántico. Le cuesta comprometerse, pero realmente si que creen en el amor. Sagitario es una persona muy precavida y no va a dejar su corazón en manos de nadie sin tener necesidad. La intensidad de Sagitario reside en esa pasión que le pone a todas sus relaciones. Cuando Sagi te ama, te ama solamente a ti, a nadie más. Una vez que encuentra a esa persona, a esa que de verdad le llega al corazón, Sagitario se pierde en el amor. La pasión de Sagitario es realmente algo súper intenso, algo que hace que todos los días haya fuegos artificiales.



Libra

Libra es el signo de la paz, de la armonía, del respeto. Y aunque parezca una persona muy independiente, en el fondo necesita el amor para sentirse vivo. Libra es alguien que hará cualquier cosa por la persona a la que ama. Siempre va mucho más allá, no es de esos que se quedan en la capa superficial. Y sí, hay que reconocer que aman con tal intensidad que hay veces que se pierden en sus emociones y por eso le cuesta sacarlas a la luz. Cuando Libra pone en orden todo ese pequeño caos interior, ama de tal forma que nada le parecerá difícil. Parece que no, pero Libra tiene un corazón enorme capaz de amar con mucha intensidad.



Leo



Leo es un signo intenso de principio a fin. El problema es que hay veces que esa intensidad le hace ser alguien que realmente no quiere ser. Además, lo haga cómo lo haga, al final siempre termina enamorándose de personas equivocadas. La intensidad de Leo está desaprovechada. Tiene muchísimo para dar a los demás, pero el problema es que no encuentra a la persona perfecta para dárselo. Y hasta que no se siente 100% seguro de ello, no da él paso. A pesar de parecer muy lanzando, en el fondo, Leo tiene muchísimas dudas, más de las que él mismo cree. Leo sería mucho más intenso si todas esas dudas y si su timidez le dejaran…



Géminis



Cuando un Géminis está enamorado, cambia completamente. Se vuelve una persona mucho más lanzada, más impulsiva, más rebelde y sí, también un poco más intensa. Cuando se enamora, su lado más intenso sale a la luz. Pero el problema de Géminis es que hay veces que no se encuentra a sí mismo o que le cuesta descifrar cuáles son sus sentimientos. Su cabeza le lleva a lugares a los que no debería ir, le plantea dudas sobre temas que parecía tener claros. El peor enemigo de Géminis es su maldita mente. En el amor, Géminis es intenso cuando se trata de temas pasionales. Cuando la luz se apaga, Géminis saca todo eso que guarda dentro…



Capricornio

Capricornio es conocido por ser alguien frío y con un gran caparazón para proteger su corazón. Detrás de toda esa capa de hielo, se encuentra su cálido corazón. Ahí es donde esconde sus verdaderos sentimientos. La vida le ha enseñado que debe de ser más cauteloso para protegerse a si mismo. Para sacar su lado intenso a la luz, Capricornio tiene que haber encontrado a alguien en quién confiar. El problema es que ganarse su confianza no es algo fácil y eso puede hacer que la relación sea algo complicado. Con Capricornio la clave es ser paciente y dejar que sea él quién dé el primer paso.



Acuario



La relación más importante para Acuario es la que tiene consigo mismo. Puede amar, aunque no lo parezca, el problema es que muchas de esas relaciones fallan porque no domina el amor propio. Acuario es una persona diferente y no se puede comparar con nadie más. Cuando te encuentras con él/ella, te das cuenta de que no le puedes amar igual que has amado al resto. Para Acuario el amor siempre es algo complicado, algo que le cuesta gestionar. No es que no sepa amar, si no que hay veces que eso que siente le viene grande y se agobia demasiado.



Aries



Aries es una persona con mucha pasión en su cuerpo y eso te puede hacer pensar que es alguien muy intenso. Y sí, lo es cuando tiene que serlo. El problema es que a Aries le cuesta muchísimo comprometerse, encontrar a esa persona con la que darlo todo. Es uno de los signos al que más difícil se resulta enamorarse debido a su fuerte personalidad y a tu naturaleza impulsiva. Tiene un carácter muy fuerte que hace que no cualquiera sea capaz de enamorarse de él. Aries puede amar de manera intensa, pero SOLAMENTE cuando encuentra a la persona indicada. Y esa persona no será alguien que encuentre de la noche a la mañana.



Virgo



Virgo no es un signo que le de prioridad al amor en su vida. Se centra mucho en sí mismo y en sus objetivos. Se esfuerza más por cumplir con sus planes, por hacer realidad sus sueños, por hacer que todo sea perfecto que por el amor. Virgo con el amor siempre se queda atrás. Y no porque no tenga pretendientes, si no porque prefiere invertir su tiempo en algo más productivo. Para ser intenso en el amor, Virgo necesita a una persona que le enseñe a amar. Que le enseñe que hay algo más detrás de todos esos objetivos que sueña con alcanzar.

Tauro



Tauro es el signo más terco del Zodiaco, por no decir el más duro. Tauro es alguien a quién le cuesta muchísimo reconocer sus sentimientos. Mucho más que a nadie más. Puede amar, pero no lo reconocerá. Si logras conseguir que su corazón se abra y saque todo eso que ha ido guardando dentro, eres todo un afortunado. Tiene una personalidad muy dura y muy fuerte y no se enamorará de cualquiera. Se cierra bastante para protegerse a si mismo y para no sufrir por amor. Porque para Tauro, sufrir por amor es lo peor que le podría pasar. Tauro puede amar, pero no lo hará así como así.