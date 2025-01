Madrid: Fabiola recibió 2025 con su nuevo novio en un restó de lujo custodiada por policías argentinos

La periodista de radio Rivadavia Guadalupe Vazquez dio a concoer un video de Fabiola Yañez recibiendo el año 2025 acompañada en un restaurante de lujo en España.

Esto generó una lluvia de críticas hacia la ex primera dama, además de que se le exigió a la Justicia argentina que le retirara la custodia.

¿Quién paga la custodia de Fabiola Yañez en España?

"Y para arrancar el 2025, le pido a la Justicia argentina que le retire la custodia a este ser nefasto que se sigue riendo de nosotros en la cara", escribió la periodista en X junto a un video, que se viralizó rápidamente, que muestra a Yañez con un hombre en el restaurante La Única Madrid.

Y continuó, haciendo referencia a que Yañez sigue bajo custodia financiada por el Estado argentino. "Para que la ’señora’ se ’sienta segura’ mientras sigue disfrutando una vida de lujo en España, los argentinos llevamos pagados ya $480 mil dólares desde diciembre 2023, con el esfuerzo de un pueblo del que esta persona se burló y al que le sigue mintiendo".

"Mientras una mujer argentina es asesinada cada 35 horas sin ningún tipo de protección de la Justicia, es obsceno que esta señorita siga demandando dineros públicos en moneda extranjera para una protección en España que claramente no necesita", concluyó indignada.

¿Quién es la pareja de Fabiola Yañez?

El romance de Fabiola Yañez con su nueva pareja comenzó a ser un rumor desde hace algunos meses, aunque no había confirmaciones oficiales.

En octubre, Mauricio D’Alessandro confirmó que Yañez está nuevamente en pareja tras su escandalosa separación de Alberto Fernández y dio detalles.

Al aire de DDM (América TV), el abogado aseguró que la exprimera dama está conociendo a un hombre español que se dedica al rubro alimentario.

"Es español. No sé si tiene dinero, pero los dientes lo tiene perfecto. Tiene cara de bueno. Se dedica al rubro alimenticio", describió. "Lo está conociendo. No es ni una amistad colorida ni un chongo. Es algo reciente que le dio mariposas en el estómago", agregó.

Sobre cómo se conocieron, contó: "Sale poco, pero lo conoció en la casa de unos amigos. Los presentaron... Yo creo que el tipo no debe tener ni internet... Estamos hablando de una persona intachable. Está bien de papeles".

"Tiene hijos adolescentes. Tiene un pariente que vive a la Argentina. Es una figura importante y amigo de Rafael, el cantante. Se lo puede encontrar en el restaurante Casa Lucio... Yo hablé con él y tengo su teléfono. Es un tipo muy agradable", agregó Mauricio D’Alessandro sobre el nuevo novio de Fabiola Yañez. /Radio Mitre

Cuánto cuesta comer en ese restaurante de lujo

Fabiola Yañez, ex esposa del expresidente Alberto Fernández, celebró la llegada del 2025 en un exclusivo restaurante que ha llamado la atención por una refinada carta y sus altos precios. Este lugar, conocido por ofrecer una experiencia gastronómica de lujo, cuenta con opciones que incluyen carnes premium, mariscos frescos y una selección de platos elaborados cuidadosamente.

Según la carta del restaurante, el costo promedio por persona varia según las elecciones, pero un menú completo con entrada, plato principal y postre puede superar los 100 euros. Algunos ejemplos de precios destacados incluyen: tostadas de atún de almadraba 21 euros, tartar de atún rolo sobre tuéfano asada 26 euros, New York steak 45 euros, barbacoa de costilla de res 30 euros y pulpo a las brasas 30 euros.

Los acompañamientos y guarniciones también se cobran por separado, con precios que oscilan entre 9 y 16 euros. Por ejemplo, unas patatas fritas o un puré de papa tienen un costo de 9 euros, mientras que opciones más elaboradas, como las verduras a las brasas, alcanzan 14 euros. Para los amantes del mar, platos como la “Lubina a la talla”, 52 euros para dos personas, o los “Camarones zarandeados”, 30 euros, son algunas de las opciones más solicitadas.

Además, el restaurante ofrece una selección de bebidas premium y vinos de alta gama, que pueden incrementar considerablemente el costo final de la cena. Un brindis con champam o un vino de reserva puede entre 50 y 100 euros adicionales por botella.

Este restaurante no solo destaca por su propuesta culinaria, sino también por su ambiente sofisticado y una ubicación privilegiada, lo que convierte en un destino ideal para celebraciones especiales como la de Fabiola Yañez. La elección de la ex primera dama para celebrar el Año Nuevo no ha pasado desapercibida y ha generado comentaros en redes sociales, donde muchos se preguntas sobre el lujo que rodeó a este celebración. /Caras