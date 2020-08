Regional Amateur: no se exigirá testeos PCR en la vuelta a los entrenamientos

Finalmente el Consejo Federal aprobó la vuelta a los entrenamientos del Regional Amateur a partir del 7 de septiembre, con un protocolo accesible.

Esta decisión trajo alivio a los 98 clubes del Regional, que esperaban el regreso del torneo y condiciones que se adoptarán a los recursos económicos de los clubes.

La suspensión de las actividades y la falta de ingreso por la pandemia, haría imposible poder realizar los testeos que realizan las categorías profesionales.

Cabe destacar que no se realizarán testeos por el costo elevado. Solo se hará control de temperatura antes y al terminar las practicas de cada jornada y respetando el protocolo sanitario aprobado por Nación y AFA como: no compartir el mate, mantener la distancia, no usar los vestuarios etc.