¿Que pasará con los Viajes de Egresados pagados?

Las fechas de las salidas de viajes de egresados se siguen postergando en medio de la pandemia del coronavirus. En mayo y junio pasado, el horizonte era septiembre, pero está claro que no podrá ser.

Lógicamente, si en muchos distritos aún no se sabe cuándo se podrá salir a dar una vuelta en auto normalmente, mucho menos se puede establecer una fecha precisa para los viajes de egresados. Para que esto comience a ser una realidad, primero tiene que haber una fecha de vuelta a clases presenciales y la aprobación sanitaria correspondiente.

“Estamos postergando septiembre a la espera de ver qué pasa”, dice Adrián Manzotti, al frente a de la comisión de Turismo Estudiantil de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) e insiste en que los viajes está garantizados aunque se sigan posponiendo: “Los servicios fueron pagados a los proveedores en una gran mayoría”.



Las agencias van postergando las salidas en función de las recomendaciones sanitarias. Foto: Shutterstock

Tampoco es posible avanzar con viajes de egresados selectivos por provincias con baja circulación del virus.

“En un principio, la idea era arrancar con las provincias que iban pasando de fase, pero por ahora no hay mucho por hacer, ya que solo dos comenzaron las clases (en algunas localidades) y con sistemas de distanciamiento”, agrega Manzotti, aunque guarda la esperanza de que algunos viajes puedan concretarse en octubre o noviembre.

Entre cuotas y reprogramaciones

Dentro de los grupos de que debían viajar este año, notaron pocas bajas en los pagos de las cuotas pendientes: hay algunas cancelaciones, las normales de cada año, incrementadas en un 5 o 10 por ciento. Los chicos quieren hacer su viaje.

El gran problema es 2021: “No todos contrataron, y además, ahí se producen caídas de hasta un 30% en el pago de las cuotas de los que sí contrataron”.

En cuanto a fechas posibles, después de cinco meses de cuarentena y una curva de contagios que sigue en subida ya nada está muy claro.



Tanto en invierno como en primavera, Bariloche es un destino clave para los viajes de egresados.

“Febrero o marzo es algo que se viene hablando, pero se definirá según el ciclo lectivo. Puede haber algunos grupos (cuyos viajes) se puedan correr para esa fecha de acuerdo con el destino y su situación”, dice Manzotti y agrega: “En este momento, Bariloche no puede atender porque está cerrado, imposible llevar estudiantes”.

¿Es posible un escenario de verano? “Febrero y marzo son los meses tope para dar viajes. Porque la promoción 2020 comienza su facultad, otra etapa en la vida. Ojalá haya un grupo que diga ‘nosotros vamos en junio’, pero es poco probable que un chico que empieza facultad haga el viaje en esa época”, explica Víctor Alfaro, presidente de la Asociación de Turismo Estudiantil de Bariloche. Con más de 30.000 camas, asegura que el destino puede sostener una temporada de vacaciones de verano con grupos de egresados incluidos.

Los chicos quieren hacer su viaje, los padres buscan tranquilidad y garantías en cuanto a la seguridad sanitaria y los prestadores quieren reactivar. Pero los contagios no ceden y todo sigue en pausa.

“La familia debe estar en constante contacto con la agencia para fijar una nueva fecha, sabiendo que quizás deban tener que volver a posponer el viaje de acuerdo a cómo evolucione la pandemia en el lugar donde se encuentre el colegio y en el destino del viaje”, señala Santiago Aramburu, abogado especialista en Derecho del Turismo

“En caso de no tener respuesta por parte de la agencia, hay que hacérselo saber urgentemente a la autoridad de aplicación, es decir, al actual Ministerio de Turismo y Deportes ([email protected])", agrega.

Se recomienda también que cuando se hable de nueva fecha, se deje asentado en la adenda o corrección del contrato que esa fecha puede volver a modificarse, que no es definitiva, que está sujeta a evolución de la pandemia.

A esta altura del año, añade el especialista, es importante ir pensando “en quienes no van a viajar porque no pueden o no quieren. Y si se da la posibilidad de devolución, analizar cómo juega el fondo fiduciario estudiantil” (un fondo creado a partir del pago de la cuota cero, destinado a utilizarse en caso de que una agencia quiebre y no pueda cumplir con el contrato).