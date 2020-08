Sáenz: “La situación sanitaria es preocupante, Bolivia está colapsada y eso nos afecta”

La situación en la frontera por los pasos ilegales es uno de los problemas que le quita el sueño al gobernador Gustavo Sáenz. “Estamos preocupados, tuve la posibilidad de planteárselo al presidente y al ministro del interior cuando estuve en Olivos. Las características de nuestra provincia son complejas, limitamos con tres países y con más de 6 provincias, entre ellas Jujuy con la situación que está viviendo. Se hace difícil el control cuando tenemos fronteras tan extensas. Bolivia está viviendo una situación sanitaria bastante complicada, esto ha empezado a afectarnos”, dijo.

En una entrevista con Antonio Laje, para América TV, Sáenz señaló que actualmente están cerrados todos los pasos legales, el problema que tenemos es la cantidad de pasos ilegales. “Envié formalmente un pedido al presidente de la Cámara de Diputados para analizar una ley para que este tema se pueda resolver. Gendarmería y la Policía están haciendo un trabajo muy grande, por eso pedimos al ministro de Defensa para poder contar con el ejército, el río Bermejo bajó y cruzan casi 400 bolivianos a cobrar el IFE u otros planes sociales”.

El gobernador de Salta dijo que no está de acuerdo con que los extranjeros que no viven de manera permanente en el país ingresen sólo a cobrar plantes o subsidios.

“La ley tiene que ser absolutamente clara, también tiene que ser en lo electoral. Si no acreditan residencia fehaciente en el país donde trabajan, pagan impuestos, viven, no podrían ni votar ni cobrar los subsidios. Tenemos identificadas a 5000 personas que no residen en nuestro país e ingresan a cobrar beneficios. Vienen dos o tres veces al mes a cobrar subsidios y vuelven a su país”, expresó.