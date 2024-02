Elecciones de la UCR: "Vamos a seguir trabajando en la política", afirmó Nanni

A través de un comunicado la UCR de Salta informó que con el aval del Comité Nacional fijó una nueva convocatoria a elecciones internas este 12 de mayo. Esta nueva convocatoria con un nuevo cronograma electoral garantiza la participación de todos los sectores., dijeron desde el espacio. En este marco InformateSalta dialogó con Miguel Nanni quien no descartó ser candidato en las internas.

"Lo que decidió la UCR ahí no tiene mayor novedad, son dos cosas por un lado una nueva convocatoria a elecciones que no se pudieron cumplir por razones de fuerza mayor en enero", comenzó diciendo el ex legislador nacional quien fue candidato a gobernador de la Provincia en mayo del año pasado.

En esta línea continuó: "Digo por fuerza mayor por que la Justicia estaba en feria, es por esto que decidimos con la autorización del Comité Nacional pasar la fecha y sobre todo pensando en que haya mayor participación de todos los sectores".

Al ser consultado sobre si participaría confirmado alguna de las listas sostuvo: "Es posible, claro que si" y afirmó "vamos a seguir trabajando en política".

"Creo que el país tiene puestos los ojos no en una interna partidaria sino en la gestión de gobierno y la sesión fallida de ayer. Creo que lo que hagamos internamente a la gente le es secundario, pero nosotros debemos tener nuestra casa ordenada para volver a ser opción".