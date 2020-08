Saénz confirmó que en Tartagal hay transmisión comunitaria de coronavirus

Tartagal tiene circulación comunitaria, lo confirmó el gobernador de Salta en Multivisión Federal. El primer mandatario provincial indicó que estaba en condiciones de decirlo luego de hablar con funcionarios de la cartera del Ministerio de Salud de la Nación.

“Estoy en condiciones de decir, luego que hablamos con el Ministerio de Salud de la Nación, en Tartagal hay circulación comunitaria” indicó. En este marco, remarcó que la importancia de cuidar las fronteras. “Si la gente no entiende que esto sigue avanzando”.

Además, el gobernador de Salta consideró que en Tartagal el disparador de los contagios fue la fiesta del Día del Amigo y las reuniones sociales. “Hubo un relajamiento muy grande no solo en el departamento San Martín sino también en el monumento a Güemes, el Parque San Martín”.

Finalmente llamó nuevamente a la tomar conciencia de la responsabilidad individual de los salteños. “Resulta difícil después de tanto, pedirle a la gente que se cuide, evidentemente todavía el virus no tocó en la puerta de su casa y no provoca lo que han tenido la mala experiencia de tener un afectado por COVID-19 o el fallecimiento de un ser querido como el diputado provincial de Tartagal, que tenían que hacer por Zoom la misa para su hermana. No esperemos que nos pase lo que lo ha pasado en Chaco porque el estado puede controlar hasta ahí y después ya depende de cada uno, la responsabilidad individual es fundamental” concluyó.