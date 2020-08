Por primera vez en su historia, La Calesita, no podrá agasajar a los niños en su día

La esquina con sus tradicionales juegos para los más pequeños aún no fue autorizada para trabajar y no podrá dar las alegrías que acostumbraba cada año. Sus trabajadores viven en la incertidumbre desde que comenzó la cuarentena.

La Calesita, ese espacio tradicional que se caracterizó por recibir a miles de niños que disfrutaban de sus juegos, pasará su primer día del niño con las puertas cerradas, debido a las restricciones a raíz de la pandemia del coronavirus.

Sin dudas será un día del niño inusual, los pequeños no colmarán los espacios donde tradicionalmente disfrutaban, donde los premios, los shows, los regalos y la diversión eran exclusivamente para ellos. InformateSalta fue hasta la esquina de calle Pellegrini y avenida San Martín donde pudo ver los juegos quietos y desconectados, donde la única sonrisa son la de los payasos que esperan en las paredes acompañar la diversión de los chicos.

Alejandro Causarano, uno de los propietarios de La Calesita, recordó que desde el 2009 se encuentran emplazados en esa ubicación, tras llegar desde Urquiza e Ituzaingó donde estuvieron anteriormente. Sin embargo “nunca vivimos una situación como la de estos momentos, la situación es deprimente, es devastadora”, reconoció.











Con la llegada de la cuarentena, cerraron las puertas de forma preventiva, sin saber que no iban a volver a trabajar hasta el momento. Ahora solo tienen incertidumbre y angustia. “No sabemos qué hacer los que vivimos de esto, con la gente que trabaja aquí, hace cinco meses que tenemos el negocio parado y no tenemos respuesta alguna de la Municipalidad o del Gobierno”, afirmó Alejandro.

Es que ya presentaron protocolos pero no recibieron ninguna respuesta. Ni el distanciamiento, los dispenser de alcohol, la limitación de la capacidad en el predio ni los juegos que propusieron los ayudó para que los autoricen a volver a encender los juegos. Como si fuera poco los empleados han pedido el ATP, pero algunos meses los reciben, otros no.

En vista al día del niño, Alejandro se mostró triste, no podrán dar las alegrías que acostumbraban cada año. “Esto era un lugar de alegría, de sonrisas, ahora será una tristeza total, nosotros nos preparábamos una semana, un mes para ese día y ahora no vamos a poder trabajar”, se lamentó.