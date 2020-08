Papelón: el senador Bullrich utilizó una foto suya para simular estar presente en el debate por la reforma judicial:

Esteban Bullrich, senador de Cambiemos por la Provincia de Buenos Aires, utilizó una imagen suya para simular estar presente mientras sus pares debatían modificaciones al Proyecto de ley de Reforma Judicial y evitar ser visto, en el marco del plenario de Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia y Asuntos Penales.

En gran parte de la videoconferencia se observó en su pantalla al funcionario opositor más estático que el resto, sin cambios de iluminación e incluso sin gesticular, a diferencia del resto de los participantes, que en varias ocasiones tomaron nota o la señal de internet se entrecorta.



Bullrich fue el primer interlocutor luego de que la titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, le cediera el uso de la palabra para su exposición.

Captura de TV



Tras agradecerle a la presidenta, señaló: "Quería reforzar esta idea de la razón que no entendemos, que se haya eliminado el paso por la Comisión de Presupuesto".

"Que el presupuesto de un proyecto de ley tenga un costo de $1900 millones de pesos y no pase por la Comisión de Presupuesto creemos que no es correcto y quería simplemente marcarlo porque hemos presentado notas escritas", criticó mientras detrás de él se elevaba una imágen propia pero más oscura, la cual se mantuvo durante los casi seis minutos en los que otorgó sus ideas.

El legislador continuó con el uso de la misma herramienta por más de una hora y media después de sus palabras y pese a las pronunciadas por senadores de la oposición.

https://publish.twitter.com/?query=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsinurrieta%2Fstatus%2F1296191591984529408&widget=Tweet

Recién a las 18.02 de la tarde, cuando nuevamente fue su turno, se observó que la figura ya no estaba detrás y Bullrich comenzó con el discurso con "la verdad es que no pensaba hablar pero me parece que es bueno aclarar algunos puntos".

Otra captura de TV

El momento fue rápidamente compartido en las redes sociales y al mismo tiempo cosechó críticas por la decisión de simular su presencia mediante el uso de lo que varios llamaron "fondo de ZOOM", la aplicación que utiliza el Poder Ejecutivo para mantener estas reuniones y debates.

Algunos usuarios de Twitter catalogaron el momento como "papelón" y "vergüenza" y otros señalaron al referente del macrismo como "vago" y hasta "tramposo"./Ambito