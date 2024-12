Reportan la muerte de varias mascotas por la pirotecnia sonora en Navidad

Navidad es una época para disfrutar en familia junto a seres queridos como lo son los animales que conforman el grupo familiar, pero en este caso no todos pudieron hacerlo, ya que, tras los estruendos de salteños inconscientes, muchos animales perdieron la vida.

Este es el caso de "Chato", un perrito que vivía en barrio Solís Pizarro junto a su familia, quienes no pueden superar su pérdida: “Era un perro sano, muy amado, no estaba enfermo, no estaba en edad” comentó Jesica a Pue!.

Con la voz quebrada relató el momento trágico que comenzó el martes 24 a las 19:30 hs. con una primera bomba de estruendo explotando en su portón: “Chato estaba jugando, empezó a correr por todos lados, se calmó y después tiraron otro y volvió a correr, no pudimos pararlo y se desplomó”.

El presidente de la Asociación Protectora de Animales de Salta, Lucas Iñigo, calificó la noche de Navidad como una falta de empatía de los salteños, tanto hacia personas como animales.

“Navidad fue una muestra de lo que va a ser Año Nuevo (...) Va a ser una catástrofe, una guerra” comentó en FM Aries, haciendo mención a la cantidad de pirotecnia que arrojaron en Nochebuena.

Lamentablemente confirmó la muerte de tres perros en Barrio Unión, Solidaridad y en Cerrillos, a lo que se sumó la preocupación por los 20 perros extraviados que se escaparon de sus hogares tras el pánico por los estruendos.