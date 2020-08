Pese a los anuncios, niegan que vuelva a funcionar el transporte de larga distancia

Tras las versiones que circularon al respecto, desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia dijeron que aún no hay autorización ni confirmación de la reactivación del sector.

En las últimas horas estuvo circulando por algunos medios la información que indicaba la aprobación de los protocolos para que los transportes de larga distancia pudieran retornar a su actividad, tras quedar parados con el inicio de la cuarentena preventiva.

Sin embargo, esta información fue desmentida por parte de la Cámara Empresaria de Larga Distancia, recalcando que aún no hay una confirmación por parte de las autoridades correspondientes de autorizar la actividad.

InformateSalta dialogó con Gustavo Gaona, vocero de la Cámara, quien volvió a desmentir este anuncio. “Esto surgió de un cable oficial de noticias que estaba con ganas de contar buenas noticias, citaron declaraciones nuestras pero que no coinciden con nuestra realidad”, manifestó.

Del mismo modo indicó que “quien va a anunciar el retorno es el Ministerio de Transporte, nosotros no tenemos ninguna confirmación ni tampoco lo dijimos a la agencia de noticias o a ningún lado”, expresó.

También dijo que no hay una fecha estimada para la reactivación del transporte de larga distancia ni tampoco se animan a arriesgar una, a raíz de la variación de la cuestión sanitaria por la pandemia. “No arriesgamos una fecha, entendemos que sería prácticamente acertar un número de lotería, como la situación no es estable y va cambiando, llegará el momento cuando llegue”, puntualizó.