Ex policía implora volver a la fuerza, vive en un ranchito con su beba y su esposa embarazada

Se trata de José Mauro Salas un ex agente de la policía. Hizo un video casero en Facebook para pedir ayuda al gobernador ante su situación económica y social. Desde febrero fue apartado de la fuerza y pide volver. VIDEO

José Mauro Salas es un ex agente de la Policía de Salta y decidió a través de las redes sociales llegar con un video al gobernador Gustavo Sáenz. El joven le solicita, con su nena en brazos, y desde una precaria vivienda que decidió armarse en la finca familiar, que su expulsión de la fuerza sea reconsiderada ya que vive una situación económica y familiar sumamente difícil.

Cuenta que en febrero fue apartado de la fuerza tras superar el número de arrestos y desde entonces no ha podido conseguir un trabajo, más aún en medio de la pandemia. Hoy vive junto a su pequeña hija y su esposa, quien está embarazada en el campo en una carpa sumamente precaria.

"Hola buenos días me da tanta pena hacer esto pero no me queda de otra lo hago por mis dos hijos que tengo y espero que pueda llegar a las manos del gobernador muchas gracias" son las palabras con las que decidió publicar el video. El joven deja a disposición su número de celular 3877442073.