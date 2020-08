Roban computadoras de la Oficina de Empleo en Güemes

El robo fue descubierto ayer en la mañana por empleados de la dependencia ubicada en pasaje Pueyrredón de la localidad de General Güemes. Se trata de la Oficina de Empleo donde a través de una base de datos de la gente desocupada de la zona puede acceder a puestos de trabajos a través de convenios desde el Organismo, confirmó El Tribuno.

Lo cierto es que según manifestó el mismo Director, Alberto Fuentes, los delincuentes ingresaron en busca de las computadoras que se llevaron "es muy raro, justamente las dos que tienen toda la información, todas son nuevas y de similares características. Si soy un ladrón me llevo cualquiera o todas, no voy a seleccionar una de por medio como hicieron” opinó.

Según pudo determinarse para poder llevar a cabo el robo, los malvivientes ingresaron por una ventana a la que le forzaron las rejas . Además se determinó que ingresaron previamente al Complejo Polideportivo para de ahí poder acceder a la oficina, ya que comparten el mismo predio.

"Yo me enteré esta mañana (ayer) por medio de mis empleados y en esos momentos me encontraba esperando para que me atiendan los directivos de una empresa que tiene a su cargo el mantenimiento de una red de gas natural. Esperábamos poder incorporar algunos trabajadores a la tarea que van a emprender. Me tuve que volver frente a esta preocupante novedad.

Su trabajo frente a la pandemia del coronavirus

La Oficina del Empleo, frente a la imposibilidad de poder gestionar fuentes laborales por la pandemia se estaba dedicando a colaborar en la inscripción de la comunidad en los distintos planes sociales , además de seguir ampliando su base de datos con altas de nuevos desocupados, para poder gestionarles una fuente laboral nueva.

"Lo material es importante porque no estamos en condiciones de invertir nuevamente en computadoras, pero me preocupa mucho la información que perdimos, tal vez algo se pueda rescatar en las otras dos que quedaron, pero se llevaron aquellas donde también estaba el respaldo de la información, es como si hubieran sabido dónde golpear, por esa razón me parece raro este robo", concluyo Fuentes.

La denuncia ya fue radicada en la Comisaria N°11 y esperan puedan llegar a las personas que causaron tan significativo daño a la comunidad.