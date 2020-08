Pacientes oncológicos denuncian demora en sus tratamientos y remedios

Desde Fundación HOPE indicaron que en medio de la pandemia, hay atrasos en la medicación, traslados e incumplimientos de obras sociales. “Hay enfermedades que no pueden esperar”, dijo Guadalupe Colque.

En medio de la pandemia por coronavirus que está avanzando en Salta, los pacientes oncológicos –sobre todo los más pequeños- están preocupados dado que, en medio de la lucha contra el coronavirus, deben enfrentar dificultades para poder conseguir sus tratamientos, medicamentos, derivaciones y atenciones necesarias por parte de las obras sociales.

Al respecto y en diálogo con FM Aries, Guadalupe Colque, presidenta de la Fundación HOPE dio a conocer los detalles. “A raíz de la pandemia han empezado a profundizarse inconvenientes que surgen durante el tratamiento oncológico, como es la demora en la medicación, los traslados, varios incumplimientos de las obras sociales”, indicó.

A esto sumó que “en la salud pública están con demoras en la medicación, en los trasplantes, tenemos conocimientos por los padres y nos dirigimos a las autoridades para consultar, pero hay cosas que nos superan, no podemos resolverlos y hay desesperación”, aclaró.

Para dar un ejemplo, contó que un padre que debe venir desde Tartagal para tratar a su hijo en Capital debe gastar hasta $22.000, gasto que puede ser que se lo reintegren en un mes, pero sino debe usar el transporte público el cual no hay, o debe conducir personalmente en su auto particular, etc.

Es por esto que junto a otras fundaciones y asociaciones comenzaron a manifestarse para que esta situación pueda resolverse. “Estas demoras implican un riesgo muy grande para los tratamientos, si bien la prioridad es el COVID-19, hay enfermedades que tienen el mismo riesgo y no se puede esperar, que la pandemia no los enfrente, los chicos y todas las personas con cáncer no pueden esperar”, enfatizó Colque.

Finalmente, adelantó que mantendrá este mediodía una reunión con el Ministerio de Salud para elevar la situación, caso por caso, para tratar de resolver “cada uno de ellos, creería que con voluntad se puede pero hay dificultades con la medicación, algo que depende de Nación”, aseveró para concluir.