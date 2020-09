Sin el apoyo de los diputados de Cambiemos por Salta, aprobaron la ley por la Emergencia Turística

Legislativa Hace 1 hora

Cornejo, Nanni y Grande no votaron la iniciativa. La Cámara de Diputados sancionó la ley que favorece la reactivación productiva de la actividad turística. "No había motivos para no aprobarla”, dijo Andrés Zottos a InformateSalta.