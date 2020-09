Desesperado pedido de atención para un chofer de Alto Molino con COVID-19

Marcelo Adrián Condorí es chofer de Alto Molino y tras descompensarse días atrás, solicitó permiso para retirarse de su puesto de trabajo. Se dirigió a la Clínica Güemes donde tras cinco horas de espera le realizaron el test para COVID-19, el cual dio positivo y tuvo que abonar $ 7000.







Su hermano, Carlos Condorí, y otros familiares piden ayuda para que Marcelo reciba asistencia urgente ya que está en casa y su situación empeora. A su vez denuncian abandono de persona.

"Le dio positivo y desde ese momento yo creo que el estaba en ART, el avisó a la empresa y le dijeron que se tomara los días pero no enviaron médico. Bajamos Salta COVID-19 nos comunicamos al 911 y nos pasó con SAMEC y el SAMEC lo único que hace es indicar que medicación tomar pero no te envía una ambulancia si no tenes una derivación o una cama en alguna clínica, lo cual no consigue" contó.

Carlos denunció que la UTA, Alto Molino y SAETA, no se hace responsable por su hermano. Ante esta denuncia InformateSalta pudo averiguar que aún no ha recibido ningún tipo de asistencia y continúa en su vivienda con dificultad para respirar.