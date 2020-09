Una pareja de abuelitos de 87 y 88 años se recuperaron del coronavirus

Sonia Fabián, nieta de los valientes abuelitos, contó que comenzaron a notar los síntomas a principio de septiembre. “Mi abuela tiene 88 años y mi abuelo 87. Desconocemos cómo se contagiaron, viven con nosotros, mis padres, mi hermana, yo, mi cuñado y un sobrino. Todos tuvimos síntomas pero leves”.

La chica explicó en una entrevista por FM Profesional que pertenecen a una familia comerciante, el abuelo tiene un negocio y no quería dejar de atenderlo. “Acá usan poco el barbijo”, describió agregando que probablemente contrajo la enfermedad al exponerse en el negocio.

“Los noté con síntomas el 1 de septiembre, desde ese momento empecé a curar en la casa con remedios caseros, pero habían días que no mejoraron, sobre todo mi abuela con dolor de estómago, diarrea, llamé al médico, no los querían internar. Hicimos pedidos para que los lleven a revisar, terminaron internados en Cachi. No necesitaron respiradores, mi abuelo tiene problemas cardio respiratorios, pero están muy bien”, dijo.