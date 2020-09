Banco Macro atiende excepcionalmente a jubilados para el pago de haberes

Además de garantizar la liquidación del IFE a beneficiarios que no poseen tarjeta de débito, Banco Macro atenderá las necesidades de los jubilados que deban retirar sus haberes, sin inconvenientes. Mirá el VIDEO.

Jorgenila Basso, gerente de la entidad bancaria, explicó ante InformateSalta por Canal 9 Multivisión, que Banco Macro mantuvo reuniones en las que se definieron modalidades para solucionar la demanda del sector de jubilados. “Se definió poder atender esta semana a los jubilados que no tengan tarjeta de débito o que tengan inconvenientes con la tarjeta para que puedan hacer la extracción de su jubilación de forma presencial en las sucursales”, detalló.

A esta situación, se suma el sistema ya desarrollado y aplicado por Banco Macro para los beneficiarios del IFE. El mismo consiste en que los titulares del beneficio ingresen a la página de la entidad bancaria o bien al a web de ANSES para obtener un código de extracción e ir automáticamente al cajero y extraer el monto sin necesidad de una tarjeta de débito.







Tiempo de promociones

Fuera de los beneficios y facilidades que otorga Banco Macro, Jorgelina Basso explicó ante InformateSalta que se firmó con la provincia y las cámaras una promoción que tendrá vigencia hasta el 31 de octubre y que habilita descuentos y financiaciones sin interés en diferentes rubros comerciales.

Mi Macro

Dentro de las referencias que brindó la gerente de la entidad bancaria, se resaltó también el lanzamiento de nueva aplicación que destaca por ser muy simple fácil, dúctil y amigable. “Es ideal para clientes y no clientes que no están habituados a utilizar canales virtuales. Es una app que no consume memoria del celular y es compatible con android”, explica Basso, recordando que sirve para “las operaciones más básicas que todos hacemos a diario en la administración de nuestra economía”, como ser, generar mandatos de extracción sin tarjetas de débito, realizar consultas de cuenta y de tarjeta de crédito, generar transferencias, pagar servicios y tarjeta de crédito, recargar tarjetas de transporte y de celular como también realizar recargas SOS para clientes que acrediten el sueldo en Banco Macro. Además, se puede realizar la apertura de una cuenta de manera online y sólo utilizando el celular.