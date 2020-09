El merendero de Doña Ely, un lugar de carencia donde sobra la solidaridad

“Hay familias que no tienen ni para una tira de pan” comenta Ely con angustia en una entrevista en el programa InformateSalta por Canal 9 Multivisión. Junto a sus hijos y vecinos, y algunas veces sola, hace algunos años se dedica a brindar una merienda a las familias más necesitadas del humilde barrio La Ciénaga.

El vecindario es rejunte de chapas que intentan ser ranchos, calle de tierra por la que corren muchos niños descalzos, y un montón de carencia acumulada en cada esquina. La pandemia los hizo más vulnerables, y muchas familias se quedaron sin fuentes de trabajo. Les falta de todo, menos hambre.





Doña Ely es conocida por todos, una mujer de corazón inmenso y generosidad que se contagia. “Los insumos no alcanzan, la gente se aumenta, tengo 150 personas que vienen al merendero, niños, mamás embarazadas, abuelos. La gente me ayuda, me traen donaciones los vecinos, la fundación Por Los niños, Techo”, dijo. Su rostro está tapado por el barbijo, pero la expresión de sus ojos es de angustia.

Leche, azúcar, yerba, sémola, arroz, harina, pan, son los insumos que más necesita para preparar la merienda que entrega todos los días a quienes más lo necesitan.

“A veces trabajo sola con mis hijos, a veces vienen chicas del barrio. Mis hijos me ayudan, amasan el pan. Hay mucha carencia, algunas familias no tienen ni para una tira de pan. A veces los invito a comer a mi casa, los invito a tomar mate”, manifestó Ely. Quienes quieran colaborar pueden comunicarse con el merendero al 3875194887.

