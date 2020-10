Mientras a nivel nacional se buscan alternativas para la vuelta a clases, en Salta dicen que no

No hay vacunas ni un remedio El virus sigue circulando y siguen los contagios. Esta realidad podría extenderse durante muchos meses más. A nivel nacional se buscan protocolos de vuelta a clases. En Salta no se buscan alternativas.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, aseguró ayer que “no hace falta una vacuna para volver a las clases”, y anticipó que hoy podrían haber novedades sobre el regreso de los alumnos a las escuelas.



La decisión nacional no tendría una réplica en la provincia de Salta, donde las autoridades educativas locales dejaron entrever anoche que las escuelas y colegios salteños no estarían en condiciones epidemiológicas de volver a las aulas por el nivel de circulación del virus.

¿Será que en Salta hasta que no se halle una vacuna no habrá clases? Mientras todos dicen que hay que aprender a convivir con el virus, las autoridades educativas locales se cierran y no analizan alternativas.

“Tenemos que aprender a convivir con el COVID. No hace falta una vacuna para volver a las clases”, resaltó el funcionario nacional.



En la antesala al encuentro que encabezará hoy junto a ministros del área de todas las provincias, Trotta consideró que cada día está más cerca el retorno a las escuelas y detalló que buscarán establecer “una agenda que fortalezca el regreso a las aulas”.



En tanto que en declaraciones al canal A24, al ser consultado por los dichos del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, sobre que los alumnos de los últimos años de primaria y secundaria deben volver cuando antes a las escuelas, Trotta dijo que coincide en la “voluntad” del tigrense y que tienen “una agenda de trabajo común”.



El ministro de Educación sostuvo que el objetivo del Gobierno es que “los chicos empiecen las clases apenas se pueda”, pero insistió: “Debemos ser conscientes porque estamos en el medio de una pandemia”. “Nos preocupan muchos aspectos de revinculación educativa y en la escuela”, resaltó.













En Salta, un cero

Según fuentes del Ministerio de Educación de Salta le dijeron anoche a El Tribuno que por las condiciones epidemiológicas de la provincia ven casi imposible la vuelta a las aulas. Nos encantaría volver a la presencialidad, pero hay circulación comunitaria de coronavirus, lo que hace imposible pensar en eso”, señalaron las fuentes.

Al tiempo que dijeron que, en todo momento, se privilegia la salud, por lo que no se está pensando en protocolos específicos para la vuelta a clases en la provincia.



Consultados si tampoco se contempla la vuelta a las aulas de los alumnos de los últimos años (séptimo grado de la primaria y quinto año del secundario), aseguraron que bajo las condiciones sanitarias actuales no se puede.

Votá en la encuesta