Aeronáuticos esperan definiciones provinciales para el regreso de los vuelos en Salta

Juan Pablo Armanino, presidente de la Delegación Salta del gremio Aeronáutico, difundió un video en el que informa que tienen prevista la programación de vuelos a partir del lunes 12 y en algunos casos, desde el miércoles 15 de octubre, sin embargo, esperan las directrices provinciales para volver a sus puestos de trabajo, luego del párate desde el 20 de marzo.

"La decisión va a ser de los gobernadores provinciales, hoy nosotros dependemos de lo que defina Gustavo Sáenz a fin que podamos comenzar o no con la actividad aeronáutica o no y podamos retornar los vuelos. Entendemos la situación de muchos salteños que no han podido regresar a la provincia, como también de todos aquellos que están varados en Salta y no han podido volver a sus hogares", dijo.

En este sentido, subrayó la crítica situación que atraviesa el sector, con más de 2000 puestos de trabajos perdidos en la empresa LATAM, un atraso de 11 meses en el pago de los sueldos de la empresa Andes y el 80% de los empleados cobrando la ayuda ATP del gobierno nacional.

"Nosotros queremos volver a la actividad pero entendemos que la vida está sobre todo y vamos a apoyar lo que decida el gobierno de la provincia. Sería bueno y oportuno que nos confirmen si vamos a poder volver a trabajar en los próximos días", expresó.