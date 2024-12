Conflicto en Andreani podría demorar los regalos de Navidad

Debido a un conflicto salarial que involucra a repartidores y a la empresa Andreani, en estos días no realizaron las entregas programadas. La situación no parece tener una salida rápida y la tensión continua escalando, mientras las partes no se sientan a dialogar.

Es que desde el sindicato formalizaron un pedido de aumento salarial esta semana, ayer no trabajaron debido a que "el sindicato no nos dejó trabajar", dijo una fuente a InformateSalta

"Hoy nos enteramos que desde Salta nunca se hizo el pedido de aumento a la empresa nacional", la historia no queda ahí y es que fuentes consultadas aseguran que un gerente se habría encerrado en el deposito para que nadie ingrese y pueda recoger los paquetes.

La medida causa preocupación tanto en los repartidores ya que "cobramos por pedido entregado", como en los destinatarios de los diferentes paquetes que verán muchos regalos y encargos navideños demorados.

"En época normal repartimos entre 80 y 90 paquetes en un día, pero en navidad llegamos a entregar 120", sentenció.

El aumento solicitado es del 15%, pero desde la empresa insisten con un 7% que se vería reflejado recién en febrero.