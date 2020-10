Sin escrúpulos, incendiaron una iglesia cristiana en B° Manantial Sur

Vicente Ledesma es el propietario del templo ubicado en B° Manantial Sur de nuestra ciudad y contó como actuó junto a su familia, vecinos e incluso Infantería que pasaba por el lugar para poder controlar el foco ígneo. Además, socorrieron al cuidador del lugar que no podía salir debido a la falta de luz por el incendio.

"Vivo ahí atrás, a eso de las 3.30 de la mañana nos habla una vecina del frente que a la iglesia le estaba saliendo humo por todas las ventanas, salimos y estaban incendiándose las sillas, así como ustedes ven, como están las sillas cómo está la ventana y bueno entramos en desesperación sin saber que hacer" contó a Canal 9 Multivisión.

El hombre contó que tomaron un matafuego del interior y lo utilizaron desde la vereda, logrando controlar las llamas. No tienen sospecha puntual sobre alguien, pero si denunció que a pesar de la prohibición de circulación en la zona la gente transita a cualquier hora.

"Anteriormente nos robaban nos sacaban las cortinas, las sillas, muchas cosas nos robaron acá, incluso en las hora de reunión arrebatan cosas. Reforzamos las ventanas con las rejas para que nos evitemos el robo y no pueden sacar las cosas" contó.

Agradecen que el foco ígneo no fue de mayor envergadura, se dañaron sillas, instalación eléctrica de la parte de arriba pero el daño no fue grande y no lamentaron lesionados. Ahora necesitarán recuperar la parte eléctrica que afecta también su domicilio. Para la gente que quiera colaborar con el templo pueden comunicarse con Nilda: 3875023968

