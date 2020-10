Inhabilitaciones de talleres de RTO: “No es político, es un tema de seguridad"

Con una resolución, que se publicó en el último Boletín Oficial, el municipio capitalino suspendió las habilitaciones extendidas a las plantas de revisión vehicular de las empresas RTV Salta y V-Tec Norte por emisión irregular de certificaciones y obleas.

En InformateSalta por Canal 9 Multivisión Federal, Ramiro Angulo, procurador de la municipalidad, explicó que los talleres que fueron suspendidos en su funcionamiento no tenían la supervisión de un organismo estatal. “Estaban emitiendo una revisión técnica sin control, ellos mismos se proporcionaban la oblea con la cual después salían los automóviles”

No obstante, aclaró que no tomarán medidas sobre los vehículos a los que ya les fue otorgada la oblea. “Nosotros no estamos actuando sobre los vehículos, lo que se trató de poner equidad en la cuestión de orden público y seguridad pública, por eso que se lo suspendió en forma inmediata”.

Por último, aclaró que continúan habilitados los talleres REVESA y TECNOBUS. “No es una cuestión política sino de orden público y de seguridad sobre lo que nosotros sabemos que estamos poniendo en la vía pública, un vehículo que está revisado en el taller y no tiene ningún tipo de supervisión por el estado no podemos permitir que funcione”, concluyó.