Un gastronómico salteño denuncia a Pedido Ya por adeudarle $450 mil

Las medidas tomadas en el marco de la pandemia, llevaron a que los gastronómicos deban aliarse al sistema de delivery y reparto para canalizar de esa forma sus ventas. A pesar de encontrarse habilitados actualmente para trabajar en horario y capacidad reducidos, las entregas se convirtieron en el pilar de muchas empresas del rubro para subsistir.

A la par, las aplicaciones dedicadas a ofrecer servicios de reparto y delivery, aumentaron no solo en popularidad y demanda. Sin embargo, crecen también los reclamos que apuntan hacia ellas, ya sea por sus demoras, por sus comisiones, o por la precarización laboral sobre sus empleados.

En este marco, CNN Radio -94.7 MHZ dialogó con Ricardo Arroyo quien cuenta con dos sucursales de un emprendimiento gastronómico que lleva 18 años en el rubro. Al no contar con servicio de delivery, ya en el mes de marzo, Arroyo decidió firmar un acuerdo de trabajo a través de la plataforma Pedidos Ya.

Según relata el gastronómico, desde marzo hasta julio trabajaron sin problemas, bajo la dinámica de que la plataforma cobra los envíos en efectivo y tarjeta para después transferir a la cuenta del negocio.

La situación cambió en el mes de agosto: “No me cerraban los números, había algún desfasaje financiero grande. Hablamos con el contador y me dicen que había un dinero que no había sido depositado por la suma de 270 mil pesos”, relata el empresario.

Seguidamente inició con los reclamos pidiendo explicaciones, variando de cuenta adonde transferir los fondos y tratando de conseguir alguna respuesta favorable por parte de la empresa.

Lejos de conseguirla, sus locales continuaron operando con la plataforma durante las semanas siguientes hasta que la suma llego a 450 mil pesos y fue el punto final para que Arroyo decidiera darle de baja al vinculo con Pedidos Ya.

Ante la veintena de mails sin respuesta, Arroyo decidió enviar una carta documento a la empresa y advirtió a la audiencia del programa Regreso CNN Salta: “Si bien brindan un servicio interesante, no es un buen contrato a firmar porque el fuero legal esta en Buenos Aires y se complica defender tus derechos”.

¿Cómo funcionan estas apps?

Según indicó Arroyo, por lo general las plataformas tienen una demora de entre 15 y 20 días para transferir a cada empresa, el valor de las cobras que tercerizaron desde la app. “En nuestro caso, el delivery era un servicio a clientes porque la comisión que Pedidos Ya cobra es muy alta, nos deja casi sin ganancia”, explica en radio CNN Salta el empresario y agrega: “Generalmente cobran entre el 27% y 30% pero en su momento negociamos mucho ese porcentaje y quedamos en un 22%”.

En números, Arroyo indica que su margen de ganancia por plato era del 30%, viéndose licuada tal ganancia si uno suma la comisión de la app, los porcentajes de tarjeta de crédito y el IVA. Esto abre el debate acerca del uso y el marco legal que opera sobre tales aplicaciones.