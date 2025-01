Los turistas disfrutan Salta: ¿Por qué eligen nuestra provincia y qué les atrae?

La ciudad de Salta se consolida como uno de los destinos más elegidos por los turistas durante la temporada estival. Su rica historia, su variada oferta cultural y la calidez de su gente la convierten en un lugar ideal para disfrutar de unas vacaciones inolvidables.

Así lo ponderan los testimonios de los visitantes, indicando como uno de los principales motivos para elegir Salta, la gran cantidad de actividades que ofrece y los sitios para recorrer, según rescataron al charlar con el móvil de CNN Salta -94.7 MHZ-.

“Soy de Buenos Aires y elegí Salta porque me lo recomendaron, me dijeron que había muchas cosas para hacer. Es la primera vez que vengo y me encontré justo con un poco de lluvia pero es mejor de lo que esperaba, muy lindo todo”, expresó un turista proveniente de la capital argentina.

Otro aspecto destacado por los visitantes es el valor turístico de la ciudad. Si bien los precios pueden variar según las preferencias de cada uno, muchos coinciden en que la relación calidad-precio es muy buena. “Depende mucho de las ganas con las que uno puede venir a gastar, podés ir a un puestito o a un restaurant, que siguen siendo más barato que Buenos Aires”, comentó un turista porteño.

Los atractivos históricos y culturales también son un gran imán para los visitantes. “Vinimos por lo histórico, nos interesa la historia, vinimos porque es un lugar interesante, ya nos recorrimos todo del Cabildo”, expresaron unos turistas rosarinos que se mostraron fascinados por el pasado de la ciudad.

La belleza natural de Salta y su cercanía a otros puntos turísticos de la región también juegan un papel fundamental en su atractivo. “Estamos haciendo un viaje por el norte, pasamos por Jujuy y ahora nos toca Salta. Ya había venido y siempre es muy lindo volver, me gusta mucho la ciudad, es muy pintoresca”, comentó un turista correntino.

Incluso turistas extranjeros como los provenientes de Bolivia destacan la belleza de la ciudad y la calidez de su gente. “Es la primera vez que venimos, nos encontramos con una ciudad muy bonita, un clima muy agradable, a mi familia le ha gustado”, expresó un turista boliviano.