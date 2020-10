Defensa perdió sobre el final en Brasil y quedó eliminado de la Copa Libertadores

A Defensa y Justicia se le terminó el sueño. El equipo de Hernán Crespo estuvo a un paso de quedarse con una histórica clasificación a octavos de final. Pero en tiempo de descuento, cuando el partido ya se terminaba, perdió 2 a 1 con Santos en Brasil y quedó eliminado de la Copa Libertadores de América. Delfín derrotó a Olimpia y se quedó con el boleto. El Halcón de Varela jugará la Copa Sudamericana.

El partido se jugó en el estadio Urbano Caldeira, del Santos, y fue arbitrado por el uruguayo Leodán González. La visita comenzó arriba. Braian Romero marcó el gol de Defensa a los seis minutos del segundo tiempo, mientras que Lucas Braga (a los 33) y Marcos Leonardo (a los 46) dieron vuelta el resultado.

Los dirigidos por Hernán Crespo tuvieron su primera posibilidad hace dos semanas en Ecuador, aunque cayeron frente a Delfín por 3 a 0. Esta vez volvieron a dejar pasar la oportunidad.

Del otro lado, el Santos no contó con el uruguayo Carlos Sánchez (ex River), quien fue operado recientemente por una rotura de ligamentos cruzados de una de sus rodillas. Otra sensible baja para el conjunto paulista es la del venezolano Yeferson Soteldo, que dejará Brasil y podría firmar por Al Hilal de Arabia Saudita.

El equipo de Crespo la pasaba mal. Le costaba frenar los ataques de Santos, que a pesar de estar clasificado, con el primer lugar asegurado, iba por el triunfo. El Halcón estaba en un problema: no se podía descuidar y, además, tenía que ir en busca de un gol que le diera tranquilidad. A los 28 minutos, un disparo de Gabriel Hachen ilusionó a la visita.

A partir de esa jugada Defensa tomó aire. Estaba más fresco. Se dio cuenta de que podía dar el gran golpe en Brasil, ante uno de los rivales más complejos del certamen. Los jugadores se animaron y el duelo, poco a poco, empezó a jugarse en terreno del Santos.

A los 35, Braian Romero recortó de izquierda a derecha y conectó un disparo que se fue muy cerca del arco de João Paulo. Crespo sabía que su equipo estaba haciendo todo lo necesario como para animarse a soñar. Pero no podía confiarse: en la contra, Santos estuvo a punto de abrir el marcador.

A los seis del segundo tiempo Defensa y Justicia marcó el primer gol de la noche. Ciro Rius construyó una buena jugada y encontró a Francisco Pizzini, quien metió un centro perfecto para Romero, que la empujó para poner el 1-0 para la visita.

Pero todo cambió sobre el final. Lucas Braga (a los 33 del segundo) y Marcos Leonardo (a los 46) dieron vuelta el resultado. A Defensa se le escapó la clasificación.

A los 11 minutos se encendieron las alarmas de Defensa y Justicia. Una mala salida en la última línea dejó a Arthur de cara al gol, pero el futbolista brasileño no supo aprovechar la situación. De milagro, el partido seguía empatado 0 a 0 antes del primer cuarto de hora.