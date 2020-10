COVID-19: Piden hisopados y altas certeras para el personal del Hospital San Bernardo

En medio de la pandemia del coronavirus que sigue impactando en la provincia de Salta, están solicitando que en el hospital San Bernardo se garantice el testeo de PCR a su personal médico, que éste no tenga que pagar de forma particular el estudio, como así un seguimiento para darles un alta certero de la enfermedad.

InformateSalta dialogó con Marcelo Xamena, delegado de ATSA quien precisó los detalles de un pedido que lleva tiempo. “Desde antes que exista la circulación viral en la provincia, en las reuniones con las comisiones directivas y los gremios, se venía pidiendo que se prepare el hospital para contener a su personal, que el hisopado se haga dentro del mismo como pasa en otros lados”, indicó.

Del mismo modo Xamena agregó: “¿Tenés síntomas? Te comunicas con el hospital y tenés una respuesta inmediata, pero nos piden el hisopado de forma particular, que lo debemos hacer para que la ART se haga cargo; ellos tendrían que ocuparse para que nos hagamos el estudio”, espetó.

Si bien con algunas obras sociales tenían cobertura de porcentajes en el estudio, “no todos los coseguros se hacen cargo” de partes del costo. “Tenemos personal que, con su sueldo les alcanza justo para su familia, hay que decirle que se tienen que hisopar y pagárselos”, reclamó el delegado.

A esto sumó que “no tenemos garantías de que quien está trabajando junto a nosotros no está enfermo, no nos cuidan, si bien el personal del área COVID está poniendo su máximo esfuerzo, desde arriba no nos dan para hisoparnos, no tenemos reactivos para estudios de anticuerpos”.

Por último también pidió que al darse el alta médica en caso de portar el virus, que “nos den certeza, un conocido tras 27 días de aislarse volvió, se hizo el estudio de anticuerpos y todo le dio positivo, le dijeron que de nuevo se guarde, entonces pedimos que nos den las condiciones para el alta”, concluyó.