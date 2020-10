Piden al gobierno comprar terrenos a privados para regularizar la situación de los asentados

En el marco de una ola de toma de terrenos en toda la provincia, el diputado por Anta, Pedro Sandez, presentó un proyecto en la Cámara de Diputados a los efectos de solicitar al Gobierno Provincial incluir en el Presupuesto 2021 la compra de 20 hectáreas en la localidad de Joaquín V. Gonzales, con el fin de regularizar la situación de los asentamientos existentes.

Sandez explicó que la idea surge a raíz de la necesidad habitacional del pueblo. “La gente empezó a meterse en la finca de una familia, que no está desmontada ni produciendo, es puro monte, son alrededor de 800 familias, hay un problema social tremendo, y ya existe una demanda de la familia para que se realice el desalojo”, contó.

Como alternativa, indicó que el gobierno puede “arreglar” compensaciones de impuestos, y demás para que no realizar una erogación elevada. “El gobierno tiene que hacer un sacrificio, no hay otra salida, yo creo que es posible comprar, hay mucha voluntad de la gente pero ante la escasez de tierras y los altos valores de los lotes privados no tiene posibilidad”

Sandez explicó que el problema es de vieja data a tal punto que el año pasado solicitó declarar la emergencia habitacional en Anta. “Los lotes son imposibles para alguna gente, y hay mucha necesidad”

Por último, insistió en que la factibilidad de la iniciativa depende de una decisión política. “La voluntad del gobierno existe, solo hay que ponerse de acuerdo”, finalizó.