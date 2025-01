Año nuevo feliz para honorables senadores: Ya rige el aumento y cobrarán $ 9,5 millones por mes

Empezó un nuevo año y con la resolución del congelamiento de dietas ya vencida -caducó el 31 de diciembre, último día del año- los senadores nacionales van a tener un incremento y cobrarán unos $ 9,5 millones en bruto por enero.

Sólo habría marcha atrás si hay acuerdo y se prorroga la decisión de mantener fijos los sueldos antes de que se haga la liquidación, a mediados de mes.

El aumento es automático porque el salario de los legisladores se fijó en 2.500 módulos -el sistema empleado para determinar los sueldos de los trabajadores del Congreso- más 1.000 módulos por gastos de representación y 500 por desarraigo.

Durante el año el módulo fue aumentando su valor, pero por el congelamiento que habían aprobado, los senadores no percibieron cambios. Ahora que venció la resolución, la dieta se calcula otra vez sobre los módulos actualizados y eso implica un fuerte incremento.

Cruces entre la Rosada, Villarruel y los bloques

El tema genera polémica hace algunas semanas, cuando trascendió la noticia. Con la Casa Rosada presionando, y para evitar el escándalo, los bloques del PRO, La Libertad Avanza, la UCR y los federales de Provincias Unidas le pidieron a la vicepresidenta Victoria Villarruel que extienda la suspensión de los aumentos por vía administrativa. Es decir que, como titular de la Cámara, firme ella una nueva resolución.

Pero Villarruel -que insistió con que el tema debía votarse en el recinto- argumenta que no puede ella decidir por todo el cuerpo y exige, entonces, que todas las bancadas estén de acuerdo antes de poner la firma. Pero todavía falta el interbloque Unión por la Patria (33 senadores) y otros "federales".

"Podría haber convocado a una sesión la semana pasada", chicanean ahora los kirchneristas. Villarruel quería, de hecho, que el tema se vote en la misma sesión que expulsaron al senador peronista detenido en paraguay Edgardo Kueider, pero ninguna bancada quiso.

Después, los aliados plantearon que no había que abrir el recinto para que no asumiera la camporista que reemplaza a Kueider; con ese voto, el kirchnerismo podría intentar rechazar el DNU de la deuda del presidente Javier Milei.

Las cartas de cuatro bloques y el "aguinaldo"

Las cartas enviadas por los jefes de bloque del PRO, LLA, la UCR y Provincias Unidas plantean todas lo mismo. Que no quieren percibir ningún incremento y le piden a Villarruel que, por el receso de verano, extienda el congelamiento por resolución hasta que el cuerpo vuelva a reunirse en ordinarias, a partir de marzo.

"Manifestamos nuestra expresa voluntad de no percibir aumento alguno en las dietas hasta el tratamiento del tema por el cuerpo", afirmaron.

Eso administrativamente es imposible. El Congreso no puede no cumplir la obligación de pagarles lo que les corresponde por voluntad individual de un senador. Tiene que haber un decreto o resolución de la Cámara. Ya surgió esa discusión en la pandemia, cuando diputados querían renunciar a sus dietas. Como era imposible, empezaron a donarlas; o sortearlas, como hizo Milei.

La bancada radical que conduce Eduardo Vischi pidió lo mismo y se quejó: "Es lamentable cómo se manipula y se desinforma respecto a este tema utilizando como instrumento de desprestigio ante uno de los poderes públicos de la Nación que son fundamentales para la consolidación de la democracia e indispensables para el control de los abusos que hemos vivido ya en otros momentos de la historia".

Es un reclamo también al Gobierno que usó este tema en su interna con Villarruel. La ministra Patricia Bullrich la atacó así cuando se cruzaron por el caso del gendarme detenido en Venezuela. "Si quiere servir a la Patria, como argentina le pido se ocupe de frenar el descabellado e inminente aumento de sueldos en el Senado".

Mientras tanto los senadores recibirán la segunda parte de la "dieta 13", aprobada en abril como compensación por la falta de aguinaldo. El monto asciende a 2,5 millones. Desde la Cámara indican que "nadie expresó intención alguna de no cobrar esa suma, ni antes ni ahora. De hecho, ya recibieron la primera mitad en julio".

Villarruel en Navidad tuvo que contestarle a un usuario de Twitter que también la chicaneó. "No cobro aguinaldo y mi sueldo está congelado desde el año pasado. No soy senadora por lo que no decido sobre sus elecciones en el recinto el cual es diferente en sus reglas a la Cámara de Diputados. Dicho esto Feliz Navidad y que el 2025 te encuentre con más sabiduría que este que se va".

Las dietas, en el ojo de la tormenta

Desde 2011 hasta 2024, los incrementos de los legisladores iban atados a la paritaria legislativa. A principio de año les iba a tocar un 30%. El problema surgió cuando por pedido del presidente Milei, los titulares de ambas cámaras, Martín Menem y Villarruel, dieron marcha atrás y les dejaron congelados los sueldos.

Semanas después, los senadores votaron en una polémica sesión un proyecto en el que se cuadruplicaron los sueldos, de $ 1,9 millones a casi $ 8 millones brutos (un poco menos de bolsillo).

Después de eso no percibieron ningún aumento más. El problema es que quedaron desenganchados de los aumentos automáticos de las paritarias de legislativos y cada incremento, que antes pasaba desapercibido, se volvió un momento de tensión para el cuerpo. /Clarin