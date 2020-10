Situación de la hoja de coca y la toma de terrenos, dos conflictos de larga data en Salta

El ex juez de Cámara, Jorge Luis Villada, realizó el análisis de ambas cuestiones. Cree que deberían dejarse prejuicios y trabajar en una legislación. En cuanto a la toma de terrenos pidió a la Justicia hacerse cargo de su deber.

Durante el programa televisivo InformateSalta por Canal 9 Multivisión, el ex Juez de Cámara, Jorge Luis Villada fue consultado por el consumo y el paso de la hoja de coca en Salta. Fue claro al explicar que existen dos problemas.

"La tenencia de coca para el coqueo está permitida perfectamente en la ley de estupefaciente, ya que, en su artículo 15 permite la tenencia de hoja de coca para la masticación. Eso presupone una mínima cantidad por persona calculando el consumo diario que puede tener, distinto que con el trabajador rural que la emplea mucho más" explicó.

Continuando en su análisis el camarista dijo: "¿Pero de dónde va venir la coca si no es de Bolivia? En Salta no tenemos producción propia, entonces en realidad hay un límite para traer coca al país. Estos límites cuando se exceden pasan a convertirse normalmente en una infracción aduanera".

Para el ex Juez Federal, la regularización de las cantidades y formas de pasos son rechazadas, como lo fue en su momento la actividad del bagayeros, porque marcarían un límite.

"Los más interesados en que no se regule este comercio de la hoja de coca son los propios comerciantes en la zona de frontera porque se ponen límites o regulaciones a determinada actividad implica legalizar y blanquear la situación. Esto no le conviene a mucha gente que le conviene seguir trabajando sin reglas" quedando la cantidad a pasar en el criterio de la arbitrariedad de la autoridad que intervenga en cada proceso.

Por su parte, esta situación de irregularidad ha llevado a descubrir "tratos", de las mismas autoridades de aplicación como lo son Gendarmería y Aduana.







Toma de Terrenos

Para el ex juez de Cámara, Jorge Luis Villada, consideró que hay dos cosas que la sociedad debe saber ante esta situación que es un delito.

"Los fiscales para actuar tienen que actuar de oficio y el juez ordena el desalojo en 24 horas, los jueces que demoran el lanzamiento de una toma de tierra para mí tendría que haberse dedicado a otra profesión" opinó a InformateSalta

Por último el camarista dijo: "Yo no se que pasa con esta camada nueva de jueces y fiscales, y por otra parte la gente le pide al gobierno que tome medidas, el gobierno no tiene que tomar medidas ante un delito , el que está obligado a actuar es la justicia y no puede sacarse el sayo y echárselo a otro responsable, estamos frene a un caso de delincuencia por más que lo quieran disfrazar".