Boca, River y Racing tendrán rivales brasileños en los octavos de la Copa Libertadores

La Conmebol sorteó, en su sede de Luque, Paraguay, los octavos de final de la Copa Libertadores. Los tres argentinos se medirán con equipos brasileños en la siguiente instancia: Boca contra el Inter de Eduardo Coudet, River frente a Athletico Paranaense y Racing chocará con Flamengo, el último campeón del certamen continental.

LOS CRUCES DE OCTAVOS DE FINAL

Guaraní (Paraguay) vs Gremio (Brasil)

Independiente del Valle (Ecuador) vs Nacional (Uruguay)

Delfín (Ecuador) vs Palmeiras (Brasil)

Inter (Brasil) vs Boca (Argentina)

Racing (Argentina) vs Flamengo (Brasil)

Libertad (Paraguay) vs Jorge Wilstermann (Bolivia)

Athletico Paranaense (Brasil) vs River (Argentina)

Liga de Quito (Ecuador) vs Santos (Brasil)