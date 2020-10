El Consejo Económico reclamó la vuelta a clases: “Ya hay que tener alternativas de acción”

En medio de las últimas flexibilizaciones en Salta, las clases buscan ponerse sobre la mesa de debate para tratar su retorno presencial, en medio de la preocupación de los padres y la incertidumbre respecto al ciclo lectivo 2021. Mientras desde el Ministerio de Educación ya descartaron la vuelta a las aulas el resto de este año.

Dentro de este marco, el Consejo Económico y Social de Salta salió a pedir el retorno de los estudiantes a sus establecimientos, considerando la importancia que desde la cartera se haga una planificación urgente de cómo deberá encararse la educación en el año entrante.

En diálogo con radio CNN Salta el economista Lucas Dapena, presidente de la entidad, se manifestó al respecto comentando que el Consejo habló del tema ante el COE provincial. “Planteamos esta necesidad, que se vaya planificando qué va a pasar con la educación”, dijo.

“No estamos haciendo una protesta, no pedimos que este mismo lunes vuelvan las clases, pero si consideramos que es una cuestión estratégica, planteamos una inquietud para saber cómo vamos a hacer el año que viene”, justificó Dapena en el programa La mañana de CNN.

Del mismo modo resaltó que en el Consejo “no somos pedagogos, pero recolectamos información y por ella nos guiamos para decir que los protocolos o las autorizaciones sean por establecimiento educativo como alternativa, o si hay medidas superadoras, bienvenidas sean”.

El economista sumó que, así como se analizó el retorno de los gimnasios y sus condiciones para su autorización, “es importante no esperar a marzo para ver cómo viene la situación, sino ya tener previstas alternativas de acción, por si se sigue igual o no (con la pandemia), si hay vacuna o no, ver que los establecimientos estén en condiciones para que vayan retornando, y los que no que empecemos a apoyarlos, para que los chicos tengan la posibilidad de volver a los colegios”, concluyó en radio CNN Salta .