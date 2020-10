Las redes explotaron: Vuelta a clases urgente

Casinos, restaurantes, deportes, fútbol 5, y hasta la pesca y el turismo han vuelto o tienen fecha de regreso en base a un protocolo. Sin embargo, autoridades de Educación se limitan a decir que no están dadas las condiciones sin elaborar ninguna alternativa o propuesta que permita alguna variante.

Argumentando una situación sanitaria complicada, cosa que contradice a lo que se informa desde Salud Pública donde el Ministro dijo hoy que "la situación de pandemia está controlada", desde el Ministerio de Educación todo es dudas y rechazo. Ni siquiera avalan una vuelta, limitada, restringida, protocolorizada de los chicos del 5to año, los que peor la están pasando.

Y el temor no es sólo por lo que resta de éste año, sino que las autoridades tampoco son claras ni garantizan cómo será el ciclo lectivo 2021, por lo que exigen clases presenciales para el año que viene.

Mientras tanto, el ministro de Educación de la Nación confirmó la vuelta a clases en la provincia de Buenos Aires., una de las más afectadas por la pandemia. Trotta aseguró que el retorno a las aulas se dará en 26 distritos por la "baja" de la circulación del COVID-19.

A esta altura, muchos piensan que en Salta el no regreso

a clases presenciales obedece más a una falta de condiciones de escuelas y establecimientos educativos

que a un tema sanitario.



Opiniones muy duras

Esto opinaron en las redes sociales algunos de los muchos padres que reclaman la vuelta urgente a clases.

Andrea Claudia Y Ojalá uno supiese como seguiremos el año que viene. Seguramente volverán las clases presenciales porque convengamos que clase si tuvieron este año, lo que no hicieron los niños fue asistir a la institución de forma presencial. Y hasta que no haya una vacuna efectiva y todos los niños estén inmunizados la vuelta a clases tampoco será "normal" creo que ya paso suficiente tiempo como para hacernos a la idea de que toda actividad ha cambiado la forma en como se lleva a cabo.



Ivana Camacho hablaras por vos, mi sobrina esta en 5 año de la esc.normal ( de lo peor la enseñanza) solo mandaron TP hasta mayo y uno u otro whtas, y ahora hace poco menos de 1 mes empezaron a ajustarlos a todos.



Fernando Daniel La realidad es que varias familias se escudan en la pandemia para que sus hijos pasen sin estudiar, y el gobierno prefiere la inacción antes que trabajar. En los colegios que sí están en condiciones debería haber clases, con los alumnos y docentes que no tienen condición de riesgo ni conviven con personas de riesgo. Igualar para abajo es facilísimo, el pueblo contento y embrutecido, y el gobierno se ahorra trabajo e inversión. Quiero ver seguro en marzo todo sigue igual, sin inversión y sin educación. Aquí en Argentina como siempre los gremios no quieren. Si estamos otro año sin clases solo va a demostrar que estamos gobernados por inútiles. Dos años sin clases implicaría chicos en 3er grado sin saber leer ni escribir; y dos promociones del secundario con un severo daño pedagógico que la universidad no va a reparar, al contrario, se los va a hacer pagar de manera terminal. Ese es el futuro que estamos construyendo. El daño psicológico, madurativo y pedagógico que les estamos produciendo a los chicos es lamentable, además de fabricar ignorantes fácilmente manipulables.

María Josefina Figueroa Espero que todos los qe6 digan que no vuelvan las clases, no estén llevando a sus hijos a los parques y ríos, ahora que se habilitaron, muchos los llevan hasta el centro!



Dolores Cabrera Siempre que se garantize la salud, le digo a estos padres, qué miles de niños no van en vehículos particular, Toman el colectivo, tuvieron en cuenta eso??? No solo es en las aulas el riesgo de contagio, también en otros lugares, y poner todo eso en condiciones, se puede??



Silvana Juarez Sii ya tienen q volver!!!! Basta de excusas ellos crean inmunidad son los más sanos .



Susana Del Valle Balderrama Asi es!!! Los niños no son la población de riesgo y cuando aparezca una vacuna será solo para personal de salud y de riesgo como es la antigripal que se coloca todos los años



Elva Lazarte Si xque siiiii escuchame tiene que dar clases p 2021 o quieren más burros x favor! Habilitaron timba confiterias futbol5 tuvieron todo el año planeando según CanepA y no hicieron nadA no arreglAron las escuelas nadA y yo pregunto ¿ que hicieron? Ó les conviene seguir teniendo brutos x lo menos tendrían que haberle dado Internet gratis a todA SaltA es una verguenza son todos unos inoperantes no gestionan nadA me tienen hartA



Deby Lav Digan lo que digan YO NO VOY A PONER EN RIESGO LA SALUD y VIDA DE MIS HIJOS!!!!, las escuelas no estan aptas para armar un protocolo!!, la mayoria de los niños se manejan en colectivos eso pensaron?



Mirta Elena Vanetta Me parece una verdadera inconsciencia 😐😷



Mery An Si.que vuelvan las clases.

Silvia Villada Mas vale! Que quieren seguir sin ir a clases por una eternidad!? Qué futuro nos espera ? No quiero ni pensarlo!!!. Solo sin asistir este año se verán las consecuencias nefastas más adelante.