Padres piden el retorno presencial a clases y apuntan a Educación por no planificar

Si bien desde Nación se habilitó a que cada distrito defina la posibilidad de vuelta a clases de manera presencial, el Ministerio de Educación de Salta determinó que en la provincia nadie regrese a las aulas, considerando que la situación epidemiológica actual no es la adecuada para que se dé tal acción.

Mientras tanto los padres de los estudiantes salteños están preocupados, ven con temor lo que definen una falta de política educativa por parte del Ministerio, la poca comunicación que han tenido para indicar una línea directiva para la enseñanza por la pandemia y ahora se suma la incertidumbre de qué pasará en el 2021.

Virginia Vilariño es integrante del grupo Padres por la Educación, en diálogo con Canal 4, comentó que junto a otros padres comenzaron a charlar sobre la situación de sus hijos y que “tras las vacaciones de julio comenzamos a notar que no había novedades sobre planificación de las clases, comenzamos a preocuparnos sobre cómo nuestros hijos iban a terminar sus clases este año y cómo iba a ser el próximo”.

Del mismo modo espetó que todos los padres “coincidimos que no podíamos quedarnos mirando el techo y que debíamos aportar desde nuestro lugar”, iniciando con un pedido a las autoridades sobre cuál es la situación del ciclo lectivo y qué planes tienen.

“Nos preocupa la falta de planificación”, sobre todo “para el año que viene, falta mucho comunicación” desde el Ministerio a los tutores, “si realmente el Gobierno está planificando el retorno a las aulas”, enfatizó Vilariño.

No obstante puntualizó que “nuestra principal preocupación es que los chicos vuelvan a las aulas, no somos expertos pero los chicos deben volver, más se agrava esto cuando vemos que no hay en vista ningún plan, no se habla de esto en la provincia, se habla de la vuelta de los casinos, del fútbol 5, nos parece perfecto pero no se habla de educación”.

Dicho esto, esta mamá subrayó que alerta “la falta de planificación y de comunicación del Gobierno a los padres, de qué se hizo, qué se va a hacer, qué planes tienen, cómo van a identificar a los chicos que estuvieron desvinculados, qué frutos dio la virtualidad este año”, concluyó.