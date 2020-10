Apostando por la recuperación: dónde invertir en tiempos inciertos

¿Pero significa esto que el pesimismo ha llegado para quedarse? ¿Hay algún motivo para albergar esperanza a nivel financiero? A continuación, trataremos de dar respuesta a estas preguntas tan acuciantes.

Los mercados bursátiles sugieren que no todo está perdido



Los desplomes bursátiles registrados este año, especialmente allá por el mes de marzo, asustaron a los inversores de las principales plazas bursátiles internacionales. La sangría de números rojos parecía no tener fin. Pero lo cierto es que puede que ya comience a ser oportuno recordar cómo comprar acciones en los mercados. A día de hoy, hay un grupo selecto de empresas que han demostrado una extraordinaria resiliencia frente a la crisis este año. Hablamos, como no, de las empresas tecnológicas.

La digitalización, uno de los grandes motores del auge bursátil en el sector tecnológico



Para entender la fortaleza de las grandes compañías tecnológicas resulta fundamental entender el cambio irreversible que está suponiendo la digitalización en nuestra economía. Nos encontramos en un momento histórico, ya que hay sinergias importantes entre el sector privado y el sector público. Así lo pudimos comprobar en primera persona en nuestra ciudad, con las reuniones de economía digital celebradas por el G20 destinadas a potenciar la economía digital como motor de un desarrollo económico inclusivo.



Fuente: Pixabay



El petróleo, ¿destinado a crecer tras el parón global de 2020?



La inevitable ralentización económica fruto de las restricciones impuestas por la pandemia en buena parte de las economías globales ha ejercido una presión bajista nunca vista sobre los precios del petróleo. Pero lo cierto es que, tras haber tocado fondo en esta crisis, hay algunos factores que invitan a un cauto optimismo con respecto al oro negro. Por una parte, se están inaugurando nuevos campos de explotación petrolera importantes como el que se inauguró recientemente en Salta. Por otra parte, el control cada vez mayor de la pandemia comienza tímidamente a reactivar la demanda del petróleo al calor de la reactivación de las actividades económicas. Por todo ello, apostar por el petróleo podría ser rentable en los próximos meses.

Las criptomonedas, con el bitcoin a la cabeza, vuelven a estar de moda



El bitcoin vuelve a estar en boca de todos. Las opiniones de carácter alcista vuelven con fuerza y no sería extraño revivir la fiebre de 2017. En lo que va de año, el bitcoin ha experimentado un crecimiento espectacular tras el batacazo sufrido en los primeros meses del año, del que ningún activo logró salir indemne. En estas últimas semanas ha experimentado una aceleración asombrosa, para alegría de los inversores.



Fuente: Pixabay



En resumidas cuentas, como acabamos de ver, incluso en un año tan complicado como este podemos encontrar oportunidades de inversión interesantes. Las acciones tecnológicas, el petróleo o las criptomonedas son apenas tres opciones que pueden sacarnos del atolladero de negatividad en el que todavía nos encontramos sumidos.